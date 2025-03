Avant l'ouverture des marchés européens (04.03.2025)

Les marchés asiatiques ont chuté mardi lorsque les droits de douane de Trump sont entrés en vigueur, le Nikkei 225 japonais ayant reculé de 1,9 % tandis que le TOPIX chutait de 1,3 %. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,4 %, le JSX indonésien 1,1 % et le STI singapourien 0,4 %. L'indice australien S&P/ASX 200 a reculé de 0,9 %, tandis que l'indice sud-coréen KOSPI est resté stable après la reprise des activités après les vacances. Cette vague de ventes a fait écho à la chute brutale de Wall Street la veille, après la confirmation de la mise en œuvre des droits de douane par Trump.

Les droits de douane de Trump sont officiellement entrés en vigueur mardi à 00 h 00 HNE, imposant des droits de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, tout en doublant les droits de douane sur les produits chinois, qui sont passés de 10 % à 20 %. Ces mesures visent près de 2 200 milliards de dollars d'échanges bilatéraux annuels avec les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, invoquant leur prétendu échec à endiguer les flux de fentanyl vers les États-Unis.

La Chine a rapidement riposté par des contre-mesures, en annonçant des droits de douane de 10 à 15 % sur les produits agricoles américains, notamment le soja, le maïs, le blé, le coton, le bœuf et les produits laitiers, à compter du 10 mars. Pékin a également inscrit 15 entités américaines sur une liste de contrôle des exportations et ajouté 10 entreprises américaines à sa liste d'« entités non fiables », dont la société de séquençage génétique Illumina. Le ministère chinois du Commerce a critiqué les États-Unis pour avoir « rejeté la faute » sur la Chine dans la crise du fentanyl.

Le Canada a annoncé des mesures de rétorsion immédiates sous forme de droits de douane sur 30 milliards de dollars canadiens (20,7 milliards de dollars américains) d'importations américaines, avec l'intention de cibler 125 milliards de dollars canadiens supplémentaires si les mesures de Trump restent en place après 21 jours. Le Premier ministre Trudeau a déclaré que les droits de douane « perturberont une relation commerciale incroyablement fructueuse » et violeront l'accord USMCA. Le Premier ministre de l'Ontario a menacé de couper les expéditions de nickel et le transport d'électricité vers les États-Unis.

Les « deux sessions » politiques de la Chine commencent mardi avec la Conférence consultative politique du peuple chinois, suivie mercredi par l'Assemblée populaire nationale. Les analystes s'attendent à ce que Pékin vise une croissance du PIB d'environ 5 % pour 2025 et annonce un déficit budgétaire de 4 % du PIB. Les réunions se déroulent dans un contexte de tensions commerciales accrues, les investisseurs étant à l'affût de mesures de relance pour contrer les vents contraires économiques.

Les ventes au détail australiennes ont augmenté de 0,3 % en janvier, après avoir reculé de 0,1 % en décembre, principalement en raison de l'augmentation des dépenses alimentaires dans les cafés, les restaurants et les services de vente à emporter. La Banque de réserve d'Australie a publié le compte rendu de sa réunion de février, qui a révélé que la décision de la banque centrale de réduire les taux de 0,25 point de pourcentage à 4,10 % était fondée sur une baisse de l'inflation plus rapide que prévu et une croissance plus lente des salaires.

Les prix du pétrole ont chuté à des niveaux proches de leurs plus bas depuis trois mois sur les marchés asiatiques, les inquiétudes liées aux droits de douane pesant sur les perspectives de croissance mondiale. Le Brent a chuté de 0,8 % à 71,07 dollars le baril, tandis que le WTI a baissé à 67,64 dollars. L'OPEP+ a indiqué qu'elle procéderait aux augmentations de production prévues en avril, ajoutant une pression à la baisse supplémentaire sur les prix.

Le bitcoin a chuté de plus de 10 % à 83 950 dollars, prolongeant les pertes de la séance précédente alors que l'enthousiasme pour les projets de réserve de cryptomonnaie de Trump s'est estompé. La monnaie numérique s'était brièvement redressée lundi après que Trump eut annoncé son intention d'inclure le bitcoin, l'ether, le solana et le cardano dans une réserve nationale de cryptomonnaie, mais les gains ont rapidement été inversés car les détails sont restés rares et les craintes de guerre commerciale ont intensifié l'aversion au risque. D'autres crypto-monnaies majeures ont également plongé, l'Ether perdant 14 % pour atteindre 2 100 dollars, le XRP chutant de 16,1 % et le Solana de 18,9 %.

