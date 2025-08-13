CHN.cash gagne 2,6 % 📈Les actions chinoises en hausse

Les sociétés chinoises (ADR) comptent parmi les actions les plus performantes du marché américain aujourd'hui, tandis que les contrats à terme sur l'indice HSCEI chinois (CHN.cash) ont progressé de plus de 2,6 %, égalant les sommets locaux atteints en juillet. Malgré des données macroéconomiques mitigées en Chine et l'absence d'un programme de relance « satisfaisant » pour stimuler la demande intérieure, les actions chinoises sont devenues un « aimant » pour les capitaux étrangers à la recherche d'une exposition en dehors des États-Unis. Les hausses des droits de douane américains, qui devaient entrer en vigueur cette semaine, ont été reportées de 90 jours. Cette performance s'explique notamment par des valorisations relativement attractives, un changement de politique monétaire visant à soutenir davantage la « création de valeur marchande » des entreprises, le soutien du gouvernement au marché boursier (qui représente un « défi » pour les marchés occidentaux) et une diminution des risques géopolitiques.

La Chine et les États-Unis s'efforcent de maintenir le cap diplomatique malgré les « frictions », ce qui a également réduit le risque d'un retrait potentiel des entreprises chinoises des bourses américaines, les deux pays se déclarant disposés à tirer parti de l'accès « capitaliste » mutuel aux marchés libres (même si certaines restrictions, parfois importantes, subsistent).

Les États-Unis ont autorisé la Chine à accéder à d'anciennes architectures de puces IA de Nvidia et AMD, ce qui pourrait indiquer que certaines frictions stratégiques s'atténuent progressivement. D'autre part, les États-Unis ont peut-être conclu que la Chine disposait déjà d'une technologie similaire (Huawei), ce qui élimine l'intérêt stratégique de bloquer les ventes aux entreprises nationales. Récemment, Washington a également modéré ses commentaires sur Taïwan, tandis que Donald Trump a refusé de rencontrer le président de l'île, cherchant à éviter une escalade des tensions avec Pékin. Il semble que le principal moteur de la croissance chinoise sera une impulsion progressive du crédit, avec de nouveaux programmes de soutien au niveau central qui pourraient encore voir le jour. De plus, l'affaiblissement du dollar américain et l'amélioration du sentiment à Wall Street soutiennent la demande sur les marchés émergents, où les actions chinoises pèsent lourdement. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Les actions Alibaba (BABA.US) ont augmenté de plus de 3 %, approchant des niveaux records et sortant d'un triangle haussier, ce qui pourrait ouvrir la voie à un test de la zone des 140 dollars à moyen terme. Source: xStation5

