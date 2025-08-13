Résumé quotidien – Le dollar s'affaiblit en raison des anticipations de baisse des taux

Les indices américains ont prolongé leur progression aujourd'hui, même s'ils ont cédé une partie de leurs gains en deuxième partie de séance. L'indice US500 est stable à un peu plus de deux heures de la clôture, le NASDAQ 100 recule d'environ 0,1 %, tandis que le S&P 500 progresse de plus de 1 %.

Des gains importants ont été enregistrés lors de la séance asiatique, en particulier sur l'indice des plus grandes entreprises chinoises et sur le marché de Hong Kong.

Les marchés européens ont affiché des hausses plus limitées.

Une baisse de plus de 18 % du cours de l'action CoreWeave a notamment retenu l'attention. Le spécialiste des infrastructures d'IA (GPU) a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires, mais son bénéfice net a baissé de manière inattendue. Morgan Stanley a attribué une note « neutre » à l'action, avec un objectif de cours de 91 dollars, soit près de 30 % en dessous du cours actuel.

Le dollar américain continue de s'affaiblir dans un contexte d'anticipations croissantes de baisses des taux d'intérêt aux États-Unis, l'EURUSD passant au-dessus de 1,1700. Donald Trump et Scott Bessent ont de nouveau souligné la nécessité de baisser les taux, M. Trump suggérant une baisse à 1 % et M. Bessent préconisant une baisse d'environ 1,5 point de pourcentage par rapport aux niveaux actuels.

Le prix de l'argent a augmenté de plus de 1,5 % pour atteindre 38,5 dollars l'once, soutenu par la hausse modérée de l'or et la faiblesse du dollar, les traders anticipant de plus en plus une baisse des taux américains.

Le PIB de la Pologne a augmenté de 3,4 % a/a, conformément aux attentes du marché, après une hausse de 3,2 %. Sur une base trimestrielle, l'économie a progressé de 0,8 % t/t, légèrement en deçà des prévisions.

L'objectif de croissance de 3,7 % fixé par le gouvernement pour cette année pourrait contribuer à ramener le déficit budgétaire en dessous de 6,0 %. L'inflation

allemande a confirmé son estimation préliminaire de 2,0 % pour juillet, tandis que l'inflation espagnole a atteint 2,7 % a/a, réduisant les chances d'une nouvelle baisse des taux de la BCE cette année.

Les prix du pétrole ont continué de baisser avant la rencontre de vendredi entre Trump et Poutine. Les données du département américain de l'Énergie ont montré une hausse des stocks de brut de 3 millions de barils, bien au-dessus des prévisions, poussant le WTI sous son support clé. Les contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub (NATGAS) ont rebondi de près de 2 % après leurs récentes baisses, soutenus par des stocks américains élevés et stables (environ 3 100 milliards de pieds cubes) et le mois d'août le plus froid depuis huit ans.

Un ouragan en formation dans l'Atlantique pourrait encore faire baisser les températures le long de la côte est des États-Unis.

Les actions chinoises affichent une très bonne performance sur les marchés américains, les ADR d'Alibaba (BABA.US) gagnant plus de 3 %. Les contrats à terme HSCEI sont en hausse de plus de 2,5 %, soutenus par l'amélioration des perspectives des relations entre les États-Unis et la Chine et les anticipations d'une reprise de la demande chinoise.

L'Ethereum est en hausse de plus de 2 % à 4 700 dollars, se rapprochant de ses plus hauts niveaux de 2021. Les analystes de Standard Chartered voient un potentiel de hausse à 7 500 dollars cette année, en partie grâce à l'augmentation des volumes de transactions sur la blockchain Ethereum. Le Bitcoin reste consolidé autour de 120 000 dollars.

M. Trump a indiqué que le prochain sommet en Alaska avec M. Poutine ne porterait pas sur d'éventuelles concessions territoriales de l'Ukraine, précisant que ces questions pourraient être abordées lors d'un prochain sommet avec l'Ukraine. Il a également déclaré qu'il prévoyait de nommer prochainement un nouveau président de la Fed, trois ou quatre candidats étant actuellement à l'étude.

Après la clôture de Wall Street aujourd'hui, Cisco publiera ses résultats trimestriels, tandis que lors de la séance asiatique, les données sur le marché du travail australien seront publiées.

