Avant l'ouverture des marchés européens (11.03.2025)

Les contrats à terme sur les indices américains connaissent un rebond prudent avant l'ouverture des marchés après les baisses record d'hier, au cours desquelles le Nasdaq 100 a chuté de 3,8 %, sa plus forte baisse depuis l'automne 2022. L'action Tesla a chuté de près de 15 % et a enregistré une nouvelle baisse de 3 % après la clôture des marchés. Nvidia et Meta Platforms ont perdu environ 5 %, tandis que d'autres stars du marché haussier axées sur l'IA, telles que ServiceNow et Palantir, ont également subi des pertes.

Les contrats à terme sur les indices chinois gagnent plus de 1,5 %, suite à un article du Wall Street Journal suggérant un éventuel sommet Trump-Xi en juin de cette année. Parallèlement, des informations ont fait état d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle chinois, « Manus AI », qui serait en train de fournir des résultats impressionnants.

Les contrats à terme sur les matières premières agricoles sont en baisse, le blé sur le CBOT étant en tête des pertes, avec une baisse de près de 1 %. Le gaz naturel est en hausse de près de 0,7 %, tandis que le pétrole est en légère hausse, bien que le Brent reste en dessous de 70 dollars le baril.

Les métaux précieux sont en hausse, l'or progressant de 0,5 % et remontant au-dessus de 2 900 dollars l'once. L'argent est également en hausse de 0,5 %. Le dollar américain (USDIDX) est en baisse de 0,17 %, tandis que l'EUR/USD est en hausse de 0,24 % à 1,086.

Le bitcoin affiche des gains modestes, passant d'environ 77 000 $ à 80 400 $. Le cardano est en hausse de près de 5 %, tandis que d'autres altcoins connaissent de légères augmentations.

Larry Fink, PDG de BlackRock, a déclaré que les États-Unis et l'économie mondiale sont susceptibles d'entrer dans une période d'inflation élevée, entraînée par un glissement plus large vers les économies nationales et des pénuries potentielles de main-d'œuvre, qui alimentent de fortes pressions salariales. Il a noté que la mise en œuvre de l'IA et de la robotique pourrait avoir un impact déflationniste au fil du temps, mais pas avant que ces facteurs n'exercent une pression à la hausse sur les prix.

La Russie a déclaré avoir abattu 91 drones ukrainiens visant Moscou, ainsi que plus de 300 drones au total. L'Ukraine a annoncé avoir abattu 79 drones russes et un missile balistique. Deux aéroports de la capitale russe ont été temporairement fermés. Pendant ce temps, Israël a mené des frappes contre des dépôts d'armes et des positions militaires dans le nord de la Syrie.

