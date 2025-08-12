Résumé quotidien : le dollar s'affaiblit dans un contexte d'inflation et de commentaires de Trump

Les indices américains ont enregistré des gains importants aujourd'hui, soutenus par une certitude quasi totale du marché quant à une baisse des taux d'intérêt de la Fed lors de sa réunion de septembre. Les contrats à terme sur le NASDAQ 100 ont enregistré des gains notables de 1,14 %. Le S&P 500 progresse légèrement en dessous de 1 % et le Russell 2000 gagne plus de 2 %.

L'inflation IPC aux États-Unis pour le mois de juillet est restée stable à 2,7 % en glissement annuel, contrairement aux prévisions qui tablaient sur une légère hausse. À l'inverse, l'inflation sous-jacente a augmenté plus fortement, à 3,1 % en glissement annuel. Malgré cela, ces données n'ont pas modifié de manière significative les perspectives de la Réserve fédérale.

Donald Trump a qualifié les données sur l'inflation de « très bonnes » et a une nouvelle fois critiqué Jerome Powell pour l'absence de baisse des taux. De plus, le nouveau gouverneur de la Fed, Miran, a adopté un ton nettement accommodant, déclarant qu'il n'y avait pas de problèmes d'inflation, ce qui devrait justifier une baisse des taux d'intérêt.

La paire EUR/USD a fortement rebondi après les baisses d'hier, passant de 1,1600 à près de 1,1700.

Les prix du gaz naturel américain ont fortement baissé à la suite du dernier rapport STEO de l'EIA, qui prévoit une hausse de la production pour 2025 et 2026.

Le pétrole brut est resté sous pression malgré l'incertitude entourant la rencontre entre Trump et Poutine vendredi en Alaska. Les prix du pétrole brut WTI ont testé le niveau de 63 dollars le baril. Le dernier rapport de l'OPEP a montré une augmentation de la production en juillet par rapport au mois précédent, en ligne avec le rétablissement de la production après les réductions volontaires.

Le président ukrainien Zelensky a indiqué que la Russie se préparait à une offensive après le 15 août et a déclaré que l'Ukraine n'avait pas l'intention de retirer ses troupes du Donbass.

Le rapport WASDE a montré une augmentation significative de la production de maïs et une baisse de la production de soja, entraînant une chute des prix du maïs sous les 400 cents le boisseau et une hausse des prix du soja au-dessus des 1 000 cents le boisseau.

Hier, Donald Trump a appelé à quadrupler les importations chinoises de soja américain. Cela semble physiquement impossible compte tenu des achats importants de la Chine auprès du Brésil.

Les prix du blé ont également baissé, testant le niveau de 500 cents le boisseau. Cette baisse n'était pas liée aux données américaines, mais aux chiffres mondiaux qui montrent une augmentation continue de la production par rapport à l'année précédente.

L'or a récupéré une partie de ses pertes après le recul marqué d'hier, attribué à l'incertitude avant la réunion de vendredi.

L'indice de l'Institut ZEW a été publié aujourd'hui. Les anticipations économiques allemandes ont fortement reculé en août, passant de 52,7 points en juillet à 34,7 points. Cette forte baisse a été influencée par la détérioration du climat dans le secteur industriel allemand, fortement touché par l'accord commercial récemment signé entre l'Union européenne et les États-Unis.

Les actions du géant allemand de l'informatique SAP.DE ont chuté de près de 5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis avril. Certains investisseurs craignent que l'entreprise allemande ne soit en train de perdre la course technologique face à ses homologues américains.

Quelques heures après que le président Donald Trump a approuvé la vente de puces Nvidia et AMD à la Chine en échange d'une part de 15 % des revenus, Pékin a riposté. Le gouvernement chinois a interdit aux entreprises, agences et sociétés publiques d'acheter et d'utiliser ces puces, une réponse ferme à la tentative d'apaisement de la guerre commerciale.

Les cryptomonnaies profitent de la faiblesse du dollar. Le bitcoin approche les 12 000 dollars et l'Ethereum dépasse les 4 400 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."