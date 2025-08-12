Technologie PUBM (PubMatic) -25% : Après avoir rapporté des revenus et un EBITDA du T2 dépassant le haut de la fourchette des prévisions, les vents contraires d'un autre grand partenaire DSP ont entraîné une prévision de revenus du T3 inférieure de 10 % au consensus et une prévision d'EBITDA d'environ 6 millions de dollars en dessous du consensus. Santé CAH (Cardinal Health) -9% : A déclaré qu'elle allait acquérir Solaris Health pour environ 1,9 milliard de dollars en cash afin d'étendre son activité spécialisée, tout en rapportant un BPA ajusté du T4 de 2,08 dollars par action contre une estimation de 2,04 dollars sur des revenus légers de 60,2 milliards de dollars. La société a relevé ses prévisions de bénéfices par action pour 2026 à une fourchette de 9,30 à 9,50 dollars, contre une fourchette précédente de 9,10 à 9,30 dollars. Industrie ACVA (ACV Auctions) -20% : Après avoir rapporté un léger manque à gagner au T2, les revenus et l'EBITDA étaient respectivement inférieurs de 1,9 million de dollars et 0,2 million de dollars au consensus. ACV a expliqué que juin avait été un mois difficile pour le commerce de gros, car les concessionnaires ont retenu des unités, entraînant un manque à gagner de conversion de 500 points de base par rapport à ce que la société attendait.

CE (Celanese Corporation) -13% : A rapporté un BPA du T2 de 1,44 dollar, contre un consensus de 1,40 dollar, car la société a surpassé les attentes dans les matériaux techniques, tout en manquant dans la chaîne Acétyle. La société a guidé un BPA ajusté du T3 de 1,10 à 1,40 dollar, en dessous du consensus de 1,73 dollar, indiquant s'attendre à un environnement de demande en baisse dans la plupart des marchés finaux clés dans la seconde moitié de l'année.

FLNC (Fluence Energy) -17% : Après avoir rapporté un chiffre d'affaires total du T3 de 602,5 millions de dollars, qui a manqué l'estimation moyenne des analystes de 760 millions de dollars, car la société a connu une production lente aux États-Unis et des commandes plus faibles. La société a également déclaré s'attendre à se situer à l'extrémité inférieure de la fourchette de prévisions de revenus pour l'exercice de 2,6 à 2,8 milliards de dollars contre une estimation de 2,758 milliards de dollars. Biens de consommation BBAI (BigBear.ai) -28% : Les actions ont chuté après des résultats décevants au T2. Les revenus du T2 de 32,5 millions de dollars étaient bien inférieurs à l'estimation de la rue de 41,0 millions de dollars, tandis que la société a réduit ses prévisions de revenus pour l'année complète à 125,0-140,0 millions de dollars, en baisse significative par rapport à 160,0-180,0 millions de dollars précédemment, en raison des revenus et des perturbations dans les contrats fédéraux. Divers DSP (Viant Technology) -16% : A rapporté de meilleurs résultats pour le T2, bien que les prévisions pour le T3 soient inférieures aux attentes du consensus d'environ 3 millions de dollars, et les prévisions d'EBITDA étaient d'environ 2 millions de dollars en dessous du consensus, car Viant a été impacté par un partenaire agence perdant un client annonceur important.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."