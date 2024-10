Avant l'ouverture des marchés européens (11.10.2024)

Les indices américains ont clôturé la séance d'hier en légère baisse. L'inflation de l'IPC américain a de nouveau baissé pour atteindre son niveau le plus bas en un an, mais la baisse a été moins importante que prévu (2,4 % contre 2,3 % prévus et 2,5 % précédemment), et l'augmentation mensuelle a été de 0,2 %, contre 0,1 % prévus. L'IPC de base a également augmenté de manière inattendue à 3,3 % contre 3,2 % précédemment.

Les données hawkish' ont équilibré les demandes de prestations, qui ont augmenté à 258 000, bien que le marché s'attendait à une augmentation de trace à 230 000 contre 226 000 précédemment. En conséquence, le marché a anticipé un total de 50 points de base de réduction des taux aux États-Unis, toujours sur la table cette année. M. Bostic a toutefois indiqué qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que les taux restent inchangés en novembre, si les données le justifiaient

Aujourd'hui, avant la séance, les investisseurs prendront connaissance des résultats financiers trimestriels des plus grandes banques américaines : JP Morgan, Wells Fargo et BNY Mellon, ainsi que le fonds BlackRock.

L'indice chinois Hang Seng gagne près de 3 % aujourd'hui, à la suite d'informations selon lesquelles la PBoC a lancé une opération hebdomadaire de « reverse repo » de 94,2 milliards de yuans à un taux d'intérêt de 1,5 %. Les exportations de la Corée du Sud vers la Chine ont augmenté de plus de 22% d'un mois sur l'autre en octobre.

Le ministère chinois de la technologie, le ministère de l'infrastructure et l'administration d'État chargée de la régulation du marché ont annoncé une séance d'information spéciale lundi. En conséquence, les investisseurs s'attendent à une expansion potentielle du plan de relance.

En dehors de la Chine, le sentiment en Asie était plutôt mitigé. Le Nikkei japonais a gagné près de 0,6 %, mais le marché sud-coréen est resté stable. L'indice indien Sensex est en baisse de 0,3 %. Les contrats à terme sur les indices américains et européens perdent légèrement du terrain

Le dollar gagne légèrement du terrain aujourd'hui, les rendements des obligations américaines à 10 ans ayant légèrement baissé, de 2,7 points de base, pour atteindre 4,067% aujourd'hui. NZDUSD gagne après les données PMI de la Nouvelle-Zélande, où les données manufacturières ont pointé au-dessus de 46,9 points contre 45,8 précédemment ; l'indice des prix alimentaires du pays a augmenté de 0,5% sur le mois, contre 0,2% de prévisions.

Le sentiment du marché des crypto-monnaies reste mitigé, bien que le bitcoin ait réussi à récupérer une partie de ses pertes d'environ 58 000 $ à près de 61 000 $ aujourd'hui. Les contrats de matières premières agricoles s'échangent en légère hausse, les matières premières énergétiques comme le pétrole gagnent aussi légèrement. Le pétrole brut Brent s'échange au-dessus de 79 dollars le baril.

La KAN rapporte qu'Israël n'a toujours pas pris de décision quant à sa réponse à l'attaque iranienne. Alors que le Pentagone a indiqué qu'il maintenait une communication ouverte avec Israël, des rapports récents indiquent une certaine divergence, de part et d'autre. Les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient surpris d'apprendre que l'armée israélienne pourrait bombarder des positions de maintien de la paix de l'ONU et qu'ils attendaient des éclaircissements.

