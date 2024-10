Avant l'ouverture des marchés européens (25.10.2024)

La séance d'hier à Wall Street s'est soldée par des gains pour la plupart des indices boursiers. Le Nasdaq a terminé la séance en hausse de 0,76 %, tandis que le S&P500 a vu ses échanges progresser de 0,21 %. Des baisses modérées (-0,33 %) ont toutefois été enregistrées par l'indice Dow Jones. Un certain nombre de banques chinoises, dont la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Banque agricole de Chine, ont réduit leurs taux hypothécaires aujourd'hui, une mesure déjà annoncée par l'establishment chinois. Les coûts d'intérêt pour les ménages devraient diminuer d'environ 150 milliards de yuans (21,05 milliards de dollars) par an. À Tokyo, les prix à la consommation de base ont augmenté de 1,8 % a/a (1,7 % était attendu, 2,0 % précédemment), en dessous de l'objectif de 2 % de la BoJ pour la première fois en cinq mois. Bien que les données de Tokyo ne fassent pas autorité pour l'ensemble du Japon, elles constituent une indication raisonnable et sont considérées comme un indicateur avancé. La paire USDJPY est néanmoins sous pression à la baisse aujourd'hui, ce qui, avec leur gamme, pousse la paire vers la zone des 151,50. Il convient de garder un œil sur les élections générales de ce week-end au Japon, qui pourraient mettre fin à la domination du Parti libéral démocrate pendant plus d'une décennie, forçant le parti au pouvoir à conclure des accords de partage du pouvoir. L'attention des investisseurs se tournera aujourd'hui vers la publication des données de l'IFO en Allemagne et des commandes de biens durables aux États-Unis. Les ventes au détail au Canada méritent également d'être examinées. Sur le marché des changes, la devise la plus performante aujourd'hui est le yen japonais. Les monnaies des antipodes, en revanche, s'échangent sous une plus forte pression à la baisse. Les métaux précieux perdent de la valeur ce matin. L'or est en baisse de 0,3 % et l'argent perd 0,45 %. Le gaz naturel gagne 0,6% au début de la dernière séance de la semaine, tandis que le pétrole brut WTI se maintient près de 70,4 dollars le baril. Sur le marché des cryptomonnaies, on assiste à des baisses de près de 1 % du Bitcoin, qui trade dans la zone des 67 500 $. Dans le même temps, l'Ethereum perd près de 2 %. Heatmap de la volatilité actuellement observée sur le marché des changes. Source : xStation Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."