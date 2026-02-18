Points clés Revenus IFRS 2025 : 28,3 Mds£ (+8%)

BPA : 68,8 pence (+6%)

Carnet de commandes à 63,1 Mds£

Croissance attendue 2026 : ventes +7–9%, BPA +9–11%

Titre proche d’un plus haut historique autour de 21£

BAE Systems (BA.UK) a publié des résultats solides pour l’exercice 2025, dépassant des attentes déjà élevées. Le titre progresse de plusieurs pourcents et évolue désormais à des sommets historiques, autour de 21£ par action. Dans un contexte où l’économie britannique montre des signes de fragilité, la montée des tensions géopolitiques soutient fortement la demande en équipements de défense. 📊 Résultats 2025 : croissance robuste Performance sous normes IFRS Chiffre d’affaires : 28,3 Mds£ (+8% sur un an)

BPA : 68,8 pence (+6%)

Carnet de commandes : 63,1 Mds£, en hausse de 2,7 Mds£ Selon la politique comptable interne de l’entreprise, les ventes annuelles atteignent même 30,6 Mds£ (+10%), soulignant la dynamique opérationnelle du groupe. 🚀 Perspectives 2026 : visibilité élevée Lors de la conférence investisseurs, la direction a mis en avant : La forte hausse des budgets de défense au Royaume-Uni et aux États-Unis

Les avancées sur des programmes clés : Eurofighter, MBDA, CV90 Guidance 2026 : Croissance des ventes attendue : +7–9%

Croissance du BPA : +9–11%

Free Cash Flow : 1,3 Md$ d’ici fin 2026

Dividende prévu : 36,3 pence (+10%) Cette visibilité soutient la valorisation élevée actuelle. 🏭 Segments clés : plateformes en tête Le segment Platforms & Services est le moteur principal : EBIT en hausse de 30%

Ventes en hausse de 17% Autres segments : Air : +9% de croissance

Maritime : +11% de ventes, mais recul de 3% de la marge EBIT La légère compression de marge dans le maritime reste un point à surveiller. 📈 Analyse technique : sommet historique Source: xStation5 Le titre évolue à proximité de ses plus hauts historiques. La dynamique reste haussière, soutenue par la croissance des commandes et la visibilité sur les flux de trésorerie. Toutefois, à ces niveaux de valorisation, le marché exige une exécution quasi parfaite et la poursuite de la dynamique budgétaire dans la défense. 🌍 Défense : secteur structurellement soutenu Malgré les difficultés macroéconomiques au Royaume-Uni, les tensions géopolitiques mondiales alimentent une hausse durable des dépenses militaires : Modernisation des armées européennes

Soutien accru des États-Unis

Renforcement des capacités aériennes et terrestres BAE Systems apparaît comme l’un des principaux bénéficiaires de cette tendance structurelle. 🎯 Conclusion BAE Systems confirme son statut de valeur phare du secteur défense. Les résultats 2025 dépassent les attentes et les perspectives 2026 restent solides, avec une croissance soutenue des revenus et du BPA. Le carnet de commandes record offre une visibilité confortable, mais la valorisation élevée implique que le marché intègre déjà une grande partie des bonnes nouvelles. ❓ FAQ Pourquoi BAE Systems progresse-t-elle en Bourse ?

Grâce à des résultats supérieurs aux attentes et à des perspectives solides. Le carnet de commandes est-il solide ?

Oui, il atteint 63,1 milliards de livres, un niveau record. Quels sont les moteurs de croissance ?

La hausse des dépenses de défense au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le dividende augmente-t-il ?

Oui, il est attendu en hausse de 10%. Le titre est-il cher ?

Il évolue à des sommets historiques, ce qui implique des attentes élevées du marché.

