Bank of America, Wells Fargo et Morgan Stanley : aperçu des résultats du troisième trimestre 2025

Nous avons reçu aujourd'hui les derniers résultats trimestriels des plus grandes banques américaines : Bank of America, Wells Fargo et Morgan Stanley. Ces rapports fournissent de nouvelles informations sur la santé du secteur bancaire américain, montrant comment ces institutions font face aux défis macroéconomiques et à un environnement de marché en mutation.

Dans l'article suivant, nous analyserons les résultats détaillés de chaque banque, en mettant en évidence les principaux indicateurs financiers et les perspectives d'avenir.

Bank of America – Principaux enseignements des résultats du troisième trimestre 2025

Les revenus et les revenus nets d'intérêts ont dépassé les attentes

La banque a déclaré des revenus nets de 28,09 milliards de dollars, nettement supérieurs aux prévisions (27,51 milliards de dollars). Les revenus nets d'intérêts ont atteint 15,23 milliards de dollars, dépassant également les attentes du marché. Cela démontre que Bank of America gère efficacement ses actifs et ses passifs dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, ce qui favorise des marges d'intérêts nettes plus élevées.

Le trading, un moteur important de la croissance des revenus

Le segment du trading a généré 5,35 milliards de dollars de revenus, dépassant les estimations de 5,01 milliards de dollars. Le trading d'actions a particulièrement bien performé avec 2,27 milliards de dollars (contre 2,08 milliards attendus). La volatilité accrue des marchés et la hausse des volumes de transactions ont contribué à ces résultats solides, démontrant la capacité de la banque à tirer parti des opportunités du marché.

Amélioration de la qualité du portefeuille de crédit

Les provisions pour pertes sur créances ont diminué pour atteindre 1,3 milliard de dollars, reflétant un meilleur contrôle des risques et une amélioration de la qualité des actifs. La baisse des réserves indique que la banque est moins préoccupée par les défauts de paiement de ses clients, ce qui renforce sa stabilité financière.

Efficacité accrue du capital

Le rendement des capitaux propres (ROE) a atteint 11,5 % et le rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) s'est élevé à 15,4 %, dépassant tous deux les attentes des analystes. Cela signifie que Bank of America utilise efficacement ses capitaux pour générer des rendements attractifs pour ses actionnaires malgré les défis macroéconomiques.

Bilan stable avec une forte croissance des prêts

Le portefeuille de prêts a augmenté pour atteindre 1 170 milliards de dollars, dépassant les estimations et indiquant une demande croissante de financement. Les dépôts sont restés solides à 2 000 milliards de dollars, soulignant la très forte confiance des clients et la stabilité de la base de financement.

Wells Fargo – Principaux enseignements tirés des résultats du troisième trimestre 2025

Revenus stables, revenus nets d'intérêts légèrement inférieurs aux prévisions

Wells Fargo a maintenu ses revenus à un niveau proche des prévisions, bien que les revenus nets d'intérêts aient été légèrement inférieurs, à 11,95 milliards de dollars, par rapport aux 12,01 milliards attendus. Cela reflète une croissance modérée du portefeuille de prêts et des vents contraires économiques qui ralentissent l'expansion.

Amélioration significative de la qualité des actifs

Les provisions pour pertes sur créances ont fortement diminué, à 681 millions de dollars, bien en dessous des 1,17 milliard prévus.

Cela indique clairement que la banque gère efficacement le risque de crédit et que la qualité de son portefeuille s'améliore.

Très forte croissance des revenus de la banque d'investissement

Le segment des services bancaires aux entreprises et d'investissement a enregistré des revenus de 4,88 milliards de dollars, bien supérieurs aux 4,20 milliards prévus. Cette performance s'explique par l'augmentation des activités de fusion-acquisition et du volume des transactions, qui ont généré d'importants revenus de conseil et de transaction.

La hausse des coûts d'exploitation affecte l'efficacité

Les charges d'exploitation ont augmenté pour atteindre 13,85 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 13,42 milliards de dollars, ce qui a fait passer le ratio d'efficacité (coûts par rapport aux revenus) à 65 %. La banque devra se concentrer davantage sur le contrôle des coûts afin de maintenir des marges saines.

Les rendements du capital dépassent les attentes

Le ROE a atteint 12,8 % (contre 12 % prévu) et le ROTCE s'est établi à 15,2 % (contre 14,4 %), ce qui montre que malgré la hausse des coûts, la banque a amélioré son efficacité et offert des rendements plus élevés aux investisseurs.

Morgan Stanley – Principaux enseignements des résultats du troisième trimestre 2025

Les revenus nets et le segment de la gestion de patrimoine dépassent les attentes

Morgan Stanley a déclaré des revenus nets de 18,22 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de 16,64 milliards de dollars. Le segment de la gestion de patrimoine a généré 8,23 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 7,78 milliards de dollars. Cela confirme la position très solide de la banque dans le service aux clients fortunés et la demande croissante de services de gestion de patrimoine.

Chiffre d'affaires record pour les opérations sur actions

Le chiffre d'affaires des opérations sur actions a atteint 4,12 milliards de dollars, soit près de 21 % de plus que prévu. La volatilité accrue des marchés et l'augmentation des volumes de transactions ont permis à la banque d'obtenir d'excellents résultats dans ce segment.

Hausse des commissions sur les services bancaires d'investissement et de conseil

Le chiffre d'affaires des services bancaires d'investissement a augmenté pour atteindre 2,11 milliards de dollars, et les commissions sur les services de conseil ont atteint 684 millions de dollars. Le nombre croissant d'opérations de fusion-acquisition et d'émissions de titres indique une reprise de l'activité des entreprises, ce qui profite aux résultats de la banque.

Aucune réserve supplémentaire pour pertes sur créances n'est nécessaire

Morgan Stanley n'a pas augmenté ses provisions pour pertes sur créances, ce qui témoigne de la stabilité de son portefeuille et de son faible niveau de risque, un facteur important dans le contexte économique actuel.

Rentabilité élevée et amélioration du contrôle des coûts

Le ROE a atteint le niveau impressionnant de 18 %, bien au-dessus des prévisions de 13,4 %. Cela reflète une utilisation efficace du capital qui se traduit par des rendements plus élevés pour les actionnaires.

Le troisième trimestre 2025 a été marqué par de solides résultats pour les plus grandes banques américaines. Morgan Stanley s'est distinguée par des revenus importants dans le domaine de la gestion de patrimoine et des performances record dans le domaine du trading d'actions, soulignant l'efficacité de sa stratégie et sa position sur le marché. Bank of America a fait preuve d'une gestion habile de ses actifs et de ses passifs dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, ce qui a stimulé la croissance de ses revenus et de ses revenus nets d'intérêts. Wells Fargo a confirmé sa stabilité financière et a considérablement amélioré la qualité de son portefeuille de crédits, réduisant ainsi le risque de crédit.

Bien que les rendements de ces banques ne soient pas aussi spectaculaires que ceux des plus grandes entreprises technologiques, ils surpassent clairement les principaux indices de référence du marché. Par rapport aux indices S&P 500 et Nasdaq 100, les plus grandes banques américaines affichent une croissance régulière, démontrant leur capacité à générer de la valeur même dans des conditions de marché difficiles. Cela en fait des options intéressantes pour les investisseurs à la recherche à la fois de stabilité et de potentiel de croissance.