KGHM corrige en Bourse, sous pression des prix et de facteurs internes.

Accord de streaming argent avec Wheaton pour 4,3 milliards $.

Le cuivre représente plus de 50% de l’EBITDA du groupe (8 milliards $, +59%).

BHP affiche un bénéfice semestriel de 6,2 milliards $, +22% sur un an.

Points clés BHP affiche un bénéfice semestriel de 6,2 milliards $, +22% sur un an.

Le cuivre représente plus de 50% de l’EBITDA du groupe (8 milliards $, +59%).

Accord de streaming argent avec Wheaton pour 4,3 milliards $.

Les mégatendances (EV, renouvelables, data centers) soutiennent la demande de cuivre.

KGHM corrige en Bourse, sous pression des prix et de facteurs internes.

BHP Group confirme une évolution majeure de son modèle économique : le cuivre s’impose désormais comme la principale source de rentabilité du groupe. Pour le premier semestre de l’exercice 2026 (clos au 31 décembre 2025), le bénéfice atteint 6,2 milliards $, en hausse de 22% sur un an. Le segment cuivre génère à lui seul 8 milliards $ d’EBITDA, en progression de 59%, représentant désormais plus de la moitié de l’EBITDA total du groupe. Cette performance repose sur : Une productivité améliorée dans des mines clés comme Escondida

L’intégration réussie d’ OZ Minerals

Le développement du joint-venture Vicuna

Des prix du cuivre proches de leurs sommets historiques

Source: xStation5 💰 Silver streaming : gestion active du portefeuille BHP a conclu le plus important accord de streaming argent de son histoire avec Wheaton Precious Metals, pour un montant de 4,3 milliards $. Ce mécanisme permet à BHP de monétiser dès aujourd’hui une partie de ses flux futurs issus de l’argent, transformant des revenus à long terme en liquidités immédiates. Les fonds seront alloués à : Le développement de projets cuivre

Les investissements dans la potasse

La rémunération des actionnaires L’opération est réalisée sans augmentation de dette, illustrant une grande discipline financière. 🔋 Le cuivre : métal clé des mégatendances Les perspectives du marché du cuivre restent structurellement solides. Principaux moteurs de demande : Croissance de la mobilité électrique

Déploiement des énergies renouvelables

Expansion des centres de données

Modernisation des infrastructures électriques En parallèle, les contraintes d’offre (coûts de production élevés, tensions géopolitiques, délais d’ouverture de nouvelles mines) soutiennent les prix. Pour des groupes comme BHP, cette configuration favorise : Une génération de cash élevée

Une capacité d’investissement accrue

Une résilience face aux cycles Source: xStation5 🇵🇱 KGHM : correction conjoncturelle En Pologne, la situation est différente. L’action KGHM Polska Miedź a récemment corrigé, principalement en raison du repli des prix mondiaux du cuivre. À cela s’ajoutent : Des changements au sein du management

Le départ du CEO et du vice-CEO

Une volatilité accrue liée aux facteurs politiques Ces éléments pèsent à court terme, mais n’affectent pas fondamentalement les actifs miniers du groupe.

Source: xStation5 🔄 Cycle des matières premières et flexibilité financière L’écart entre BHP et KGHM illustre l’importance de : La diversification du portefeuille

La flexibilité financière

La gestion proactive des actifs Dans le secteur des matières premières, les corrections font partie intégrante du cycle. Les périodes d’ajustement coïncident souvent avec des changements macroéconomiques. Les acteurs disposant d’une structure financière solide et d’un portefeuille diversifié sont généralement mieux positionnés pour traverser ces phases. 🧭 Conclusion Les résultats de BHP confirment le basculement stratégique vers le cuivre comme pilier central de rentabilité. L’accord de streaming argent et les investissements ciblés renforcent la solidité financière du groupe. Du côté de KGHM, la correction actuelle reflète davantage des facteurs cycliques et organisationnels que des faiblesses structurelles. Dans le secteur des métaux, la création de valeur à long terme reste étroitement liée : À la dynamique du cycle des matières premières

À la discipline financière

À la capacité à générer des flux de trésorerie stables ❓ FAQ Pourquoi le cuivre est-il stratégique pour BHP ?

Il bénéficie des mégatendances liées à l’électrification et aux infrastructures numériques. Qu’est-ce qu’un accord de streaming ?

Un mécanisme permettant de monétiser des revenus futurs en échange d’un paiement immédiat. Pourquoi KGHM corrige-t-elle en Bourse ?

En raison du repli du cuivre et de facteurs internes liés à la gouvernance. Le cycle du cuivre est-il favorable ?

Oui, les fondamentaux structurels restent solides malgré la volatilité à court terme. BHP est-elle moins risquée que KGHM ?

BHP bénéficie d’une diversification et d’une flexibilité financière plus importantes.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."