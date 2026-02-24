📊 Structure technique : tentative haussière avortée

Après un rebond d’environ 20% depuis le plus bas local, BTC a échoué sous la zone des 72 300$, où une pression vendeuse marquée s’est manifestée.

Ce rejet a déclenché :

Une consolidation entre 65k$ et 71k$

Deux sommets de plus en plus bas

Une nouvelle impulsion baissière ramenant le prix vers 63k$

Bitcoin évolue désormais à seulement 5% du plus bas récent, ce qui montre que les vendeurs conservent l’avantage.

📐 Fibonacci : potentiel rebond encore ouvert

Si l’on compare avec la structure d’octobre 2025 :

Forte impulsion baissière

Consolidation prolongée

Rebond technique vers le 38,2% de retracement

Dans le contexte actuel, ce niveau correspondrait à environ 74 300$.

➡️ Cela représenterait un potentiel de +20% depuis les niveaux actuels avant un test décisif de la tendance.

🔄 Consolidation plutôt que capitulation ?

En novembre-décembre 2025 :

Le prix était revenu tester deux fois le bas de correction (~80k$ à l’époque)

Avant de stabiliser temporairement

Cela suggère que :

Une consolidation prolongée est possible

Une cassure immédiate sous 60k$ n’est pas automatique

Le marché pourrait évoluer en range plus longtemps que prévu.

⚠️ Facteurs macro à surveiller

Deux catalyseurs pourraient accélérer une nouvelle vague de baisse :

1️⃣ Faiblesse renouvelée de Wall Street

2️⃣ Reprise marquée de la force du dollar américain

Pour l’instant, la dynamique USD semble encore naissante et incertaine.

📉 Scénario baissier

Si les 63k$ cèdent :

Accélération possible vers 60k$

Puis test potentiel de zones de liquidité plus basses

La structure actuelle reste techniquement fragile tant que 72–74k$ ne sont pas reconquis.

📈 Scénario haussier

Un retour au-dessus de :

71k$

Puis 74,3k$ (Fibo 38,2%)

Ouvrirait la porte à :