📉 Bitcoin -30% en un mois
-
🔻 Drawdown de -50% depuis l’ATH à 126k$
-
🧱 Zone clé actuelle : 63k$
-
📊 Résistance technique majeure vers 74,3k$ (Fibo 38,2%)
-
⚠️ Structure court terme toujours fragile
-
💵 Risque supplémentaire si USD et Wall Street faiblissent
📊 Structure technique : tentative haussière avortée
Après un rebond d’environ 20% depuis le plus bas local, BTC a échoué sous la zone des 72 300$, où une pression vendeuse marquée s’est manifestée.
Ce rejet a déclenché :
-
Une consolidation entre 65k$ et 71k$
-
Deux sommets de plus en plus bas
-
Une nouvelle impulsion baissière ramenant le prix vers 63k$
Bitcoin évolue désormais à seulement 5% du plus bas récent, ce qui montre que les vendeurs conservent l’avantage.
📐 Fibonacci : potentiel rebond encore ouvert
Si l’on compare avec la structure d’octobre 2025 :
-
Forte impulsion baissière
-
Consolidation prolongée
-
Rebond technique vers le 38,2% de retracement
Dans le contexte actuel, ce niveau correspondrait à environ 74 300$.
➡️ Cela représenterait un potentiel de +20% depuis les niveaux actuels avant un test décisif de la tendance.
🔄 Consolidation plutôt que capitulation ?
En novembre-décembre 2025 :
-
Le prix était revenu tester deux fois le bas de correction (~80k$ à l’époque)
-
Avant de stabiliser temporairement
Cela suggère que :
-
Une consolidation prolongée est possible
-
Une cassure immédiate sous 60k$ n’est pas automatique
Le marché pourrait évoluer en range plus longtemps que prévu.
⚠️ Facteurs macro à surveiller
Deux catalyseurs pourraient accélérer une nouvelle vague de baisse :
1️⃣ Faiblesse renouvelée de Wall Street
2️⃣ Reprise marquée de la force du dollar américain
Pour l’instant, la dynamique USD semble encore naissante et incertaine.
📉 Scénario baissier
Si les 63k$ cèdent :
-
Accélération possible vers 60k$
-
Puis test potentiel de zones de liquidité plus basses
La structure actuelle reste techniquement fragile tant que 72–74k$ ne sont pas reconquis.
📈 Scénario haussier
Un retour au-dessus de :
-
71k$
-
Puis 74,3k$ (Fibo 38,2%)
Ouvrirait la porte à :
-
Une neutralisation partielle de la pression baissière
-
Une possible reprise vers 80k$ à moyen terme
Bitcoin (D1 timeframe)
Source: xStation5
🎯 Conclusion
Bitcoin traverse une phase de correction profonde (-50% depuis l’ATH), mais la structure actuelle ne valide pas encore une capitulation définitive.
Un rebond technique vers 74k$ reste plausible avant un mouvement plus directionnel. La consolidation pourrait s’étendre dans le temps.
Le niveau clé à surveiller reste 63k$ :
c’est la ligne de défense des acheteurs à court terme.
❓ FAQ
Sommes-nous en marché baissier confirmé ?
La structure est fragile, mais une consolidation prolongée reste possible.
Quel est le niveau clé à court terme ?
63k$ en support, 74k$ en résistance majeure.
Le rebond de 20% est-il réaliste ?
Oui, techniquement via le retracement 38,2%.
Un retour sous 60k$ est-il probable ?
Possible si le support actuel casse avec volume.
Le contexte macro est-il déterminant ?
Oui, surtout l’évolution du dollar et des actions américaines.
