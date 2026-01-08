-
Le Bitcoin repasse sous un seuil psychologique majeur, perdant l’élan acquis en début d’année.
Ethereum tente de se maintenir au-dessus des 3,000$, mais reste sous pression.
Les ETF spot américains enregistrent de forts flux sortants, signalant un affaiblissement de la demande.
La hausse des rendements obligataires japonais pèse sur la liquidité mondiale.
Les dynamiques de gamma favorisent désormais une pression vendeuse sur le Bitcoin.
Le marché des cryptomonnaies entame l’année sur une note plus fragile qu’anticipé. Malgré une série de nouvelles positives, le Bitcoin et l’Ethereum reculent, suggérant que les facteurs macroéconomiques et techniques reprennent le dessus sur les flux structurellement favorables observés en début d’année.
📉 Bitcoin et Ethereum : un début d’année en perte de vitesse
Le Bitcoin casse un seuil psychologique clé
Le prix du Bitcoin recule aujourd’hui sous un niveau psychologique important, effaçant une partie du momentum construit lors des premières séances de l’année. Cette faiblesse contraste avec le contexte initialement porteur, marqué par un fort intérêt institutionnel et un regain d’optimisme sur les actifs numériques.
Après avoir testé la zone des 95,000$, le Bitcoin n’a pas réussi à s’y maintenir, déclenchant un mouvement de repli technique. Cette incapacité à prolonger la hausse a ouvert la voie à une phase de consolidation plus marquée.
Ethereum résiste, mais reste vulnérable
De son côté, Ethereum parvient encore à évoluer au-dessus des 3,000$, un seuil technique et psychologique clé. Toutefois, la pression vendeuse généralisée sur le marché limite les tentatives de rebond, et la dynamique reste fragile tant que le sentiment global sur le Bitcoin ne s’améliore pas.
💰 ETF et flux institutionnels : un signal contradictoire
Un début d’année solide rapidement remis en cause
Les ETF spot sur le Bitcoin avaient enregistré plus de 1 milliard de dollars d’achats nets lors des deux premières séances de l’année, traduisant un fort appétit institutionnel. De plus, la décision de MSCI de maintenir les entreprises liées aux cryptomonnaies dans ses indices avait été perçue comme un signal de légitimation supplémentaire pour le secteur.
Pourtant, cette dynamique s’est brutalement inversée. Hier, les ETF spot américains ont affiché des sorties nettes de 483 millions de dollars, un chiffre significatif qui a pesé sur les prix.
Un affaiblissement de la demande américaine
Ce retournement est confirmé par le Coinbase Premium Index, passé en territoire négatif à -0.07. Cet indicateur suggère une demande plus faible de la part des investisseurs américains, malgré un flux de nouvelles théoriquement favorables. Le décalage entre le narratif positif et l’évolution des prix souligne une prudence accrue des acteurs institutionnels.
🌍 Facteurs macroéconomiques : la liquidité mondiale sous tension
La hausse des rendements japonais comme risque systémique
En toile de fond, un risque macroéconomique majeur se précise : la hausse des rendements des obligations japonaises à 10 ans, désormais autour de 3.5%. Cette évolution complique l’accès à la liquidité mondiale bon marché, dont une partie avait été utilisée pour financer des positions sur des actifs risqués, dont le Bitcoin.
La réduction de cette liquidité exerce une pression indirecte sur les cryptomonnaies, souvent sensibles aux conditions financières globales.
Moins de carburant pour les actifs risqués
Dans un environnement où les rendements sans risque deviennent plus attractifs, l’arbitrage en faveur des actifs numériques perd de son attrait à court terme. Cela renforce la probabilité de mouvements correctifs ou de phases de consolidation prolongées.
📊 Analyse technique et dynamique de marché
Le rôle clé du seuil des 95,000$
D’un point de vue technique, le Bitcoin a reculé après avoir échoué à s’installer durablement au-dessus des 95,000$, un niveau identifié comme un seuil de gamma important pour les intervenants de marché. Un franchissement net de ce niveau aurait fait basculer la gamma en territoire négatif, forçant des achats mécaniques à mesure que le prix montait.
Dans la configuration actuelle, les dynamiques de gamma permettent au contraire à la pression vendeuse de s’accumuler, renforçant le biais baissier à court terme.
Supports et résistances à surveiller
Un repli plus marqué pourrait déclencher une impulsion baissière vers la zone des 80,000$, identifiée comme un support potentiel. À la hausse, la zone de résistance clé reste située entre 93,000$ et 95,000$, renforcée par la moyenne mobile EMA50, qui agit désormais comme un plafond dynamique.
Source: xStation5
⚖️ Entre fondamentaux positifs et risques à court terme
Un marché tiraillé
Le contraste entre des fondamentaux structurellement positifs (ETF, intégration dans les indices, adoption institutionnelle) et des risques macro-financiers croissants crée un environnement instable pour le Bitcoin. À court terme, les facteurs techniques et la liquidité semblent dominer.
❓ FAQ
Pourquoi le Bitcoin baisse-t-il malgré des nouvelles positives ?
Les flux ETF récents sont négatifs et les conditions de liquidité mondiale se détériorent, ce qui pèse sur les actifs risqués.
Quel rôle jouent les rendements japonais ?
La hausse des rendements limite l’accès à la liquidité bon marché, souvent utilisée pour financer des positions sur le Bitcoin.
Que signifie le Coinbase Premium négatif ?
Il indique une demande plus faible des investisseurs américains par rapport aux autres marchés.
Quels sont les niveaux techniques clés pour le Bitcoin ?
La résistance se situe entre 93,000$ et 95,000$, tandis qu’un support important se trouve autour de 80,000$.
Ethereum est-il plus résilient que le Bitcoin ?
Ethereum montre une meilleure tenue au-dessus de 3,000$, mais reste dépendant de la dynamique globale du marché crypto.
