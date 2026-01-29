Le marché des cryptomonnaies traverse une nouvelle phase de stress. Le Bitcoin, actif phare du secteur, chute de plus de 5% et revient autour de 84 000 dollars, testant des niveaux déjà défendus en décembre et novembre derniers. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte plus large de désengagement progressif des capitaux, alors que l’attrait pour les actifs numériques s’essouffle face à la surperformance des marchés actions… et surtout des métaux précieux.

📉 Un repli généralisé sur le marché crypto

Bitcoin et Ethereum sous pression

La baisse ne se limite pas au Bitcoin. Ethereum recule d’environ 6%, revenant vers 2 850 dollars, tandis que les altcoins enregistrent des pertes encore plus marquées. Cette dynamique reflète une réduction globale de l’appétit pour le risque, typique des phases de consolidation avancée.

Dans ce contexte, le Bitcoin n’assure plus son rôle de locomotive du marché, ce qui accentue la nervosité des investisseurs les plus spéculatifs.

ETF et flux de capitaux défavorables

Les ETF spot Bitcoin cotés aux États-Unis connaissent actuellement des sorties nettes, signal clair d’un recul de la demande institutionnelle à court terme. Parallèlement, l’activité d’achat des entreprises accumulant du Bitcoin reste limitée, ce qui prive le marché d’un soutien structurel important.

Cette combinaison de facteurs détourne progressivement l’attention du capital global vers d’autres classes d’actifs jugées plus attractives ou plus défensives.

🔄 Bitcoin à la peine face aux autres actifs

Sous-performance face aux actions et à l’or

L’un des éléments clés de la faiblesse actuelle réside dans la sous-performance du Bitcoin par rapport aux indices actions, et plus encore face aux métaux précieux. Alors que l’or et l’argent enchaînent les records dans un contexte de défiance systémique, le Bitcoin peine à maintenir son narratif de valeur refuge alternative.

Ce différentiel de performance contribue à un arbitrage défavorable pour les cryptos dans les portefeuilles multi-actifs.

Le poids du cycle post-halving

Selon le narratif classique du cycle post-halving, le Bitcoin aurait inscrit un sommet local en octobre. Si ce scénario se confirme, le marché pourrait entrer dans une phase de correction prolongée, avec un risque de baisse vers des niveaux nettement inférieurs d’ici la fin de l’année.

Dans l’hypothèse la plus pessimiste, certains investisseurs évoquent même un retour vers la zone des 50 000 dollars, ce qui correspondrait à une normalisation historique après un cycle haussier extrême.

📊 Analyse technique : supports clés sous surveillance

Des indicateurs de plus en plus baissiers

D’un point de vue technique, la configuration du Bitcoin (D1) s’est nettement détériorée. Le RSI glisse vers 35, se rapprochant de zones de survente, tandis que le MACD vient d’enregistrer un nouveau croisement baissier, renforçant le signal négatif.

Le prix évolue désormais environ 20% sous la moyenne mobile à 200 séances (EMA200), soulignant la perte de momentum de moyen terme.

Source: xStation5

Niveaux techniques déterminants

La dernière vague de baisse a été temporairement stoppée au niveau du retracement de Fibonacci 38.2%, calculé depuis le sommet d’octobre 2025 autour de 126 000 dollars.

Les zones techniques à surveiller sont désormais bien identifiées :

Résistance clé : autour de 91 000 dollars , correspondant au retracement 23.6% et à la zone de l’ EMA50 .

Support majeur : 79 000–80 000 dollars , soit le point bas correctif d’octobre.

Support suivant : proche de 75 000 dollars, niveau issu de la vente panique d’avril 2025.

Une cassure nette sous les 80 000 dollars pourrait accélérer la dynamique baissière.

⚠️ Correction technique ou changement de régime ?

Des signaux de survente… mais pas de catalyseur

À court terme, la proximité de zones de survente pourrait favoriser un rebond technique. Toutefois, en l’absence de catalyseur fondamental fort — flux ETF positifs, annonces réglementaires favorables ou regain d’intérêt institutionnel — ce rebond risquerait de rester fragile et limité.

Un marché en quête de narration

Le Bitcoin semble aujourd’hui en manque de récit dominant, coincé entre un statut d’actif spéculatif et celui de réserve de valeur alternative, désormais concurrencée par l’or. Tant que cette ambiguïté persistera, la volatilité devrait rester élevée.

❓ FAQ

Pourquoi le Bitcoin baisse-t-il aujourd’hui ?

En raison de sorties des ETF, d’une demande institutionnelle en retrait et d’une sous-performance face à d’autres actifs.

Le niveau des 84 000$ est-il important ?

Oui, il correspond à des zones défendues fin 2025 et constitue un support intermédiaire clé.

Un retour vers 50 000$ est-il crédible ?

Dans un scénario de fin de cycle post-halving, cela reste possible d’ici la fin de l’année.

Les indicateurs techniques signalent-ils un rebond ?

Ils approchent de zones de survente, mais sans confirmation de retournement.

Les altcoins sont-ils plus risqués que le Bitcoin ?

Oui, leur volatilité est plus élevée et ils souffrent davantage en phase de correction.