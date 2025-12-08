Points clés BNP Paribas renforce sa participation dans Ageas , passant de 14,9% à 22,5% (plafonnée à 25% moins une action ).

renforce sa participation dans , passant de (plafonnée à ). Cession : 25% d’AG Insurance vendus pour 1,9 Md€ (Ageas en prend le contrôle total).

: vendus pour (Ageas en prend le contrôle total). BNP Paribas Cardif injecte 1,1 Md€ dans Ageas à 60 €/action .

injecte dans Ageas à . Impact financier : +820 M€ de plus-value nette en 2026. +5 points de base sur le ratio CET1 . +40 M€/an de résultat net récurrent.

: Partenariat : accord de 5 ans (renouvelable), avec un siège au conseil d’administration d’Ageas.

: accord de (renouvelable), avec un siège au d’Ageas. Finalisation prévue : T2 2026.

Une opération stratégique pour BNP Paribas et Ageas Montée au capital et recentrage BNP Paribas avait acquis 14,9% d’Ageas en avril 2024 , en rachetant la part du groupe chinois Fosun .

avait acquis d’Ageas en , en rachetant la part du groupe chinois . AG Insurance (leader belge en assurance Vie et Non-Vie) devient 100% détenu par Ageas .

(leader belge en assurance Vie et Non-Vie) devient . BNP Paribas Cardif participe à hauteur de 1,1 Md€ au capital d’Ageas, à 60 €/action. Un accord de gouvernance et de partenariat Limite de participation : 25% moins une action (conforme au code belge de gouvernance).

: (conforme au code belge de gouvernance). Durée : 5 ans , renouvelable automatiquement.

: , renouvelable automatiquement. Reconnaissance de BNP Paribas comme actionnaire principal et partenaire stratégique, tout en préservant l’autonomie d’Ageas. Un partenariat renforcé en assurance et gestion d’actifs Renouvellement de la relation historique Bancassurance : partenariat exclusif en épargne, protection et assurance dommage , combinant les expertises d’ AG Insurance et de BNP Paribas Fortis .

: partenariat exclusif en , combinant les expertises d’ et de . Gestion d’actifs : AG Insurance s’associe à BNP Paribas Asset Management (après son rapprochement avec AXA IM) pour certains investissements. Impacts financiers et opérationnels Bénéfices pour BNP Paribas Plus-value nette : +820 M€ en 2026.

: en 2026. Ratio CET1 : amélioration de +5 points de base .

: amélioration de . Résultat net : +40 M€/an en base récurrente. Calendrier Finalisation attendue au deuxième trimestre 2026. FAQ 1. Pourquoi BNP Paribas augmente-t-il sa participation dans Ageas ? Pour renforcer son ancrage en Belgique et développer son activité d’assurance via un partenaire leader. 2. Quel est le montant total de l’opération ? 1,9 Md€ pour la cession de 25% d’AG Insurance, plus 1,1 Md€ d’injection via BNP Paribas Cardif. 3. Quel sera le rôle de BNP Paribas dans Ageas ? Un siège au conseil d’administration d’Ageas.

d’Ageas. Un représentant au conseil d’AG Insurance (lié à l’accord de bancassurance). 4. Quels sont les avantages financiers pour BNP Paribas ? +820 M€ de plus-value en 2026.

de plus-value en 2026. +5 points de base sur le ratio CET1 .

sur le ratio . +40 M€/an de résultat net supplémentaire. 5. Ageas devient-il une filiale de BNP Paribas ? Non, Ageas reste indépendant, mais BNP Paribas en devient le principal actionnaire (jusqu’à 25% moins une action). 6. Quels sont les domaines couverts par le partenariat ? Épargne, protection et assurance dommage, avec une collaboration en gestion d’actifs. 7. Quand l’opération sera-t-elle finalisée ? Au deuxième trimestre 2026.

