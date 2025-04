Boeing grimpe après des résultats du T1 supérieurs aux attentes

Les actions de Boeing Co. (BA.US) ont augmenté jusqu’à 4,2 % lors des échanges avant l’ouverture de Wall Street mercredi, après que le géant de l’aéronautique a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, signalant des signes de reprise malgré les défis de production et les tensions commerciales mondiales. Des performances financières supérieures aux prévisions Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L’entreprise a enregistré une perte nette de 31 millions de dollars (0,16 dollar par action), en nette amélioration par rapport à une perte de 355 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a augmenté de 18 % pour atteindre 19,5 milliards de dollars, avec une perte ajustée par action de 0,49 dollar, bien meilleure que la perte attendue de 1,29 dollar. La consommation de trésorerie libre de 2,3 milliards de dollars s’est également révélée bien inférieure aux 3,4 milliards de dollars anticipés. Le chiffre d’affaires de la branche avions commerciaux a bondi de 75 % à 8,15 milliards de dollars, Boeing ayant livré 130 appareils, soit une hausse de près de 60 % par rapport à l’an dernier. Reprise dans l’aviation commerciale Le chiffre d’affaires de la division avions commerciaux a bondi de 75 % à 8,15 milliards de dollars, Boeing ayant livré 130 jets durant le trimestre, contre 83 livraisons l’année précédente. Le programme 737 augmente progressivement sa cadence de production, avec un objectif de 38 avions par mois cette année. Le PDG Kelly Ortberg a annoncé que l’entreprise se préparait à obtenir l’approbation de la FAA pour augmenter encore la production à 42 avions par mois « plus tard cette année ». Performance du segment Défense et Espace Le chiffre d’affaires de la division Défense, Espace et Sécurité a reculé de 9 % à 6,3 milliards de dollars, bien que le segment ait affiché une marge opérationnelle de 2,5 %, reflétant une stabilisation des performances opérationnelles. Au cours du trimestre, Boeing a remporté un contrat majeur pour concevoir et construire le F-47, le chasseur de nouvelle génération de l’US Air Force, bien que cette commande ne soit pas encore incluse dans le carnet de commandes de 62 milliards de dollars du secteur défense. Mesures stratégiques et défis persistants Le PDG Kelly Ortberg a qualifié 2025 « d’année du redressement » pour Boeing, avec des plans pour augmenter la production du 737 à 38 appareils par mois et obtenir l’approbation pour passer à 42 d’ici la fin de l’année. L’entreprise a également annoncé la vente de sa division Digital Aviation Solutions à Thoma Bravo pour 10,55 milliards de dollars afin de réduire sa dette. Toutefois, Boeing fait face à des incertitudes liées aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les droits de douane chinois de 125 % perturbant les livraisons vers les compagnies aériennes chinoises. Le carnet de commandes de l’entreprise, qui s’élève à 545 milliards de dollars et comprend plus de 5 600 avions commerciaux, constitue néanmoins une forme de protection contre la volatilité des marchés. Boeing (D1) En préouverture, l’action évolue autour de la moyenne mobile sur 100 jours (SMA100) — un niveau clé que les acheteurs tenteront de défendre, car il pourrait ouvrir la voie à une poursuite de la reprise. Les vendeurs chercheront quant à eux à faire passer le cours sous la moyenne mobile sur 30 jours (SMA30). L’indice RSI est orienté à la hausse, tandis que le MACD s’écarte après un croisement haussier.

