Bostic et Hammack, membres de la Fed, commentent la politique monétaire américaine. Une Fed divisée ?

Les membres de la Fed, Bostic et Hammack, ont commenté aujourd'hui la politique monétaire américaine, mais le ton des banquiers semble être opposé ; Bostic signale une politique toujours restrictive, tandis que Hammack estime que la Fed doit être restrictive pour le moment. Raphael Bostic C'est le moment le plus difficile pour faire des prévisions.

Chaque réunion est en direct. Ne nous devancez pas.

La médiane du graphique en points est mathématique, ce n'est pas un processus décisionnel.

Je suis heureux que M. Powell ait déclaré qu'une baisse en décembre était loin d'être acquise.

Le message du président reflétait fidèlement l'éventail des opinions au sein du comité ; cette information devait être rendue publique.

Le risque de récession n'est pas dans les esprits.

Certaines évolutions du marché du travail sont cycliques, mais un ralentissement n'est pas synonyme de faiblesse.

Une partie de l'évolution du marché du travail est due à des changements structurels tels que la technologie, l'immigration et la politique commerciale.

Les données de la banque de réserve sont importantes, compte tenu de l'absence de rapports gouvernementaux.

Nous ne sommes pas complètement dans le flou.

Nous devons constater davantage de progrès avant de nous sentir à l'aise pour ramener les taux à un niveau neutre.

Moins de la moitié des pressions à la hausse sur les prix sont attribuées aux droits de douane.

J'ai soutenu la baisse parce que je continue de penser que nous sommes dans une zone restrictive.

Nos mandats sont en tension.

J'ai finalement soutenu la baisse cette semaine. Beth Hammack Nous avons récemment observé certaines pressions sur les marchés des pensions livrées.

Au sein du FOMC, les membres modifient leurs points de vue et s'adaptent.

Vous entendez des points de vue divergents car la réponse appropriée en matière de taux n'est pas claire.

Nous ne suivons pas une trajectoire prédéfinie.

Nous sommes plus en retard du côté de l'inflation que du côté du marché du travail ; nous devons rester restrictifs.

Les données sur la consommation sont bonnes, même si l'économie présente une courbe en K.

Depuis septembre, les données ne me permettent pas de conclure clairement que le changement sur le marché du travail est lié à la demande.

L'inflation ne se limite pas aux droits de douane. Les services de base sont solides.

Je constate certains signes de ralentissement sur le marché du travail, notamment des annonces de licenciements.

Il y a peu ou pas de progrès dans les services de base hors logement, ce qui, ajouté aux droits de douane, crée une situation plus préoccupante.

Les droits de douane ne sont qu'une pièce du puzzle de l'inflation ; il y a aussi l'électricité et les assurances.

La politique de la Fed est à peine restrictive, voire pas du tout.

Nous devons maintenir certaines restrictions pour faire baisser l'inflation.

Nous sommes actuellement proches de mon estimation neutre.

J'aurais préféré maintenir les taux inchangés cette semaine.

Nous sommes confrontés à des défis des deux côtés du mandat. Source: xStation5

