Braze enregistre une hausse de 12 % grâce à des perspectives financières optimistes.

Braze (BRZE.US) a enregistré une hausse de 19 % avant l'ouverture du marché après avoir publié des résultats financiers très solides pour le deuxième trimestre et des prévisions meilleures que prévu pour le troisième trimestre. Cependant, lors de la séance, les gains ont été ramenés à 12 %. La direction a souligné le soutien apporté par la personnalisation basée sur l'IA et la tendance des données de première partie. La société a également surpris positivement en matière de renouvellements de contrats et d'amélioration de la conversion des contrats importants. Résumé financier (indicateurs clés) Chiffre d'affaires du deuxième trimestre : 180,1 millions de dollars contre 171,7 millions de dollars estimés (+8,4 millions de dollars)

Bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre : 0,15 dollar contre 0,03 dollar estimé (+0,12 dollar)

Perte nette du deuxième trimestre : 27,9 millions de dollars

Marge brute ajustée : 69,3 % (contre 69,7 % prévu)

Prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre : 183,5 à 184,5 millions de dollars (contre 180,3 millions de dollars prévu ; soit une augmentation de 3,2 à 4,2 millions de dollars)

Prévisions de BPA ajusté pour le troisième trimestre : 0,06 à 0,07 dollar (contre 0,02 dollar prévu)

Prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 : 717 à 720 millions de dollars (révision à la hausse par rapport à 702 à 706 millions de dollars ; contre 704,4 millions de dollars prévus)

Prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 : 0,41 à 0,42 dollar (révision à la hausse par rapport à 0,15 à 0,18 dollar ; contre 0,17 dollar prévu) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un point clé à surveiller est la rentabilité : la marge brute a diminué à/a et s'est établie légèrement en dessous du consensus, même si l'exécution opérationnelle semble avoir compensé cette baisse, le recul du taux de rétention net des revenus (NRR) ayant été décrit comme s'atténuant au cours du trimestre. Dans l'ensemble, le communiqué suggère que Braze navigue dans un contexte macroéconomique mitigé tout en maintenant une croissance des abonnements de l'ordre de 15 %. Il est important de noter que la société a relevé ses prévisions pour le troisième trimestre et l'exercice 2026, ce qui témoigne d'une demande durable des clients pour l'IA et la personnalisation basée sur les données propriétaires.

