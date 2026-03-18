-
Les actions mondiales ont progressé pour une troisième séance consécutive avant la décision de la Réserve fédérale.
-
Les investisseurs ont temporairement relégué au second plan les tensions au Moyen-Orient, malgré des inquiétudes persistantes sur l’inflation et l’énergie.
-
Le MSCI All Country World Index a gagné 0,4%, tandis que les places asiatiques ont bondi d’environ 2%.
-
Le pétrole a reculé, le dollar a légèrement cédé et le rendement du Treasury américain à 10 ans est revenu à 4,18%.
-
Le marché reste partagé entre un regain d’appétit pour le risque et un contexte géopolitique toujours instable.
-
Les actions mondiales ont progressé pour une troisième séance consécutive avant la décision de la Réserve fédérale.
-
Les investisseurs ont temporairement relégué au second plan les tensions au Moyen-Orient, malgré des inquiétudes persistantes sur l’inflation et l’énergie.
-
Le MSCI All Country World Index a gagné 0,4%, tandis que les places asiatiques ont bondi d’environ 2%.
-
Le pétrole a reculé, le dollar a légèrement cédé et le rendement du Treasury américain à 10 ans est revenu à 4,18%.
-
Le marché reste partagé entre un regain d’appétit pour le risque et un contexte géopolitique toujours instable.
-
Les marchés mondiaux ont poursuivi leur rebond pour une troisième séance d’affilée, dans un climat de prudence optimiste avant la décision de politique monétaire de la Fed attendue aujourd’hui. Cette progression traduit un retour mesuré de l’appétit pour le risque, alors même que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent d’alimenter les préoccupations sur les prix de l’énergie et la trajectoire de l’inflation.
Le contraste est frappant : d’un côté, les investisseurs se repositionnent sur les actifs risqués ; de l’autre, le contexte militaire entre l’Iran, Israël et les États-Unis reste un facteur de fragilité évident. En toile de fond, la réunion de la Réserve fédérale agit comme un point d’ancrage pour les marchés, qui cherchent à évaluer si l’institution confirmera une ligne prudente ou laissera entrevoir un changement de ton.
📊 Marchés mondiaux : un rebond porté par le retour du risque
Les actions mondiales enchaînent une troisième hausse
Les actions mondiales ont prolongé leur reprise, soutenues par un regain d’optimisme à court terme. L’indice MSCI All Country World Index, qui constitue un baromètre de référence pour les marchés actions internationaux, a avancé de 0,4%, signant sa plus longue série de hausses quotidiennes depuis près d’un mois.
Cette progression montre que les opérateurs privilégient, au moins temporairement, les facteurs de soutien aux marchés. Le mouvement reste toutefois modéré, ce qui suggère davantage une amélioration tactique du sentiment qu’un retour plein et entier de la confiance. Les investisseurs semblent donc acheter le rebond, sans pour autant ignorer les risques encore présents.
L’Asie surperforme, les futures occidentaux suivent
Les marchés asiatiques ont mené la hausse, avec une progression d’environ 2%. Le mouvement a notamment été soutenu par les grandes valeurs technologiques, parmi lesquelles Samsung, que les investisseurs paraissent considérer comme relativement protégée des répercussions directes de la crise au Moyen-Orient.
Dans le même temps, les contrats à terme sur les grands indices américains et européens ont gagné environ 0,5%. Ce signal laissait entrevoir une ouverture positive sur les places occidentales. Là encore, le message des marchés est clair : les investisseurs restent disposés à prendre davantage de risque, mais sans abandonner toute prudence face au contexte global.
🌍 Géopolitique et pétrole : des tensions toujours présentes
Le Moyen-Orient reste un facteur d’incertitude majeur
Malgré la hausse des marchés, les tensions géopolitiques n’ont pas disparu. Les États-Unis et Israël poursuivaient leurs frappes dans la région, sans véritable indication sur la durée possible de la campagne militaire. Cette absence de visibilité continue d’alimenter l’inquiétude des investisseurs.
Selon Israël, Ali Larijani, présenté comme le chef de la sécurité iranienne, aurait été tué lors d’une opération nocturne. Cette annonce ajoute une dimension supplémentaire à un environnement déjà très tendu. Dans un tel contexte, chaque développement militaire est susceptible d’influencer rapidement le sentiment de marché, notamment via les anticipations sur l’énergie et l’inflation.
Le pétrole recule malgré la montée des risques
Fait notable, les prix du pétrole ont reculé, alors même que le conflit impliquant l’Iran continue de faire craindre des perturbations sur l’offre. Ce repli suggère que les opérateurs n’anticipent pas, à ce stade, de choc immédiat majeur sur la production ou l’exportation de brut, même si le risque demeure élevé.
Par ailleurs, Donald Trump a affiché une ligne plus dure en affirmant que les raids visant Kharg Island, principal hub d’exportation pétrolière de l’Iran, seraient élargis. En parallèle, les États du Golfe continuaient d’être exposés à des attaques de drones iraniens. Autrement dit, la baisse du pétrole reflète davantage un apaisement tactique du marché qu’une disparition du risque géopolitique.
💵 Fed, dollar et obligations : les autres signaux du marché
Le dollar cède du terrain avant la décision de la Fed
Sur le marché des changes, l’indice du dollar américain a reculé de 0,1%. Ce mouvement illustre l’attentisme des cambistes avant l’annonce de la Fed, alors que le marché cherche à savoir si la banque centrale restera fermement concentrée sur l’inflation ou adoptera un ton plus équilibré face au ralentissement potentiel de l’activité.
Cette légère baisse du billet vert s’inscrit dans un schéma classique de pré-annonce monétaire. Les investisseurs préfèrent réduire les paris trop marqués avant d’obtenir des éléments nouveaux sur les taux d’intérêt, les projections économiques et le discours de l’institution.
Les Treasuries progressent, l’or recule légèrement
Les obligations souveraines américaines ont également bénéficié d’un certain soutien. Le rendement du Treasury à 10 ans a baissé de 2 points de base, à 4,18%, signe d’une demande toujours présente pour les actifs jugés plus sûrs. Cela montre que, malgré la hausse des actions, une partie du marché continue de se couvrir contre les incertitudes.
Du côté des métaux précieux, l’or a perdu 0,1%. Toutefois, le niveau mentionné de “moins de 5.000 dollars l’once” paraît incohérent avec la valorisation habituelle du marché de l’or et mérite donc une vérification. Ce point n’empêche pas de constater une réalité plus large : les investisseurs naviguent actuellement entre recherche de performance et besoin de protection.
📉 Quel message envoient vraiment les marchés mondiaux ?
Une confiance mesurée, pas une conviction totale
Le ton général des marchés renvoie à une forme de confiance prudente. Les investisseurs semblent considérer que les actifs risqués peuvent encore progresser à court terme, notamment si la Fed évite toute surprise restrictive. Cependant, cette amélioration du sentiment ne repose pas sur une disparition des menaces.
Le rebond observé ressemble donc davantage à une respiration qu’à un changement de régime clair. Les marchés acceptent provisoirement de regarder au-delà du bruit géopolitique, mais ils restent vulnérables à tout choc sur l’énergie, aux taux ou à la croissance mondiale.
Le rendez-vous de la Fed peut changer la dynamique
La décision de la Réserve fédérale constitue désormais le principal catalyseur immédiat. Un discours jugé rassurant pourrait prolonger la remontée des indices, surtout si les investisseurs y voient la confirmation d’une banque centrale attentive aux risques pesant sur l’économie. À l’inverse, un ton plus ferme sur l’inflation pourrait freiner cet élan.
En somme, les marchés mondiaux évoluent dans un équilibre délicat. Le rebond est réel, mais il reste suspendu à deux variables majeures : l’évolution du conflit au Moyen-Orient et la communication de la Fed. C’est cette combinaison qui déterminera si la reprise actuelle peut s’installer ou non.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés mondiaux montent-ils malgré les tensions géopolitiques ?
Les investisseurs semblent considérer que les risques immédiats ne se traduisent pas encore par un choc économique global. Ils reviennent donc progressivement vers les actions, tout en conservant une certaine prudence.
Quel rôle joue la Fed dans ce rebond des marchés ?
La Fed influence directement les anticipations de taux d’intérêt, le coût du crédit et la valorisation des actifs. Avant sa décision, les marchés ajustent leurs positions en fonction du ton attendu de la banque centrale.
Pourquoi la baisse du pétrole est-elle importante pour les investisseurs ?
Un recul du pétrole peut alléger les craintes sur l’inflation et soutenir les marchés actions. À l’inverse, une hausse brutale de l’énergie pourrait raviver les inquiétudes sur les prix et sur la croissance.
Que signifie la baisse du rendement du Treasury à 10 ans ?
Quand le rendement du 10 ans américain baisse, cela traduit généralement une hausse de la demande pour les obligations. C’est souvent le signe que certains investisseurs cherchent encore de la sécurité.
Pourquoi la mention de l’or sous 5.000 dollars semble-t-elle anormale ?
Ce niveau paraît incompatible avec les références habituelles du marché de l’or. Il s’agit probablement d’une donnée erronée ou mal retranscrite, qui nécessite une confirmation avant publication définitive.
Avant l'ouverture | 📉 Marchés financiers : la guerre peut-elle tout faire basculer ? (20.03.2026)
Résumé quotidien : le pétrole recule de 2 %, le dollar américain est en baisse 📉 L'indice US500 va-t-il rebondir ?
Ryanair à son plus bas niveau depuis cinq mois 🚩La flambée du prix du kérosène pèse sur l'industrie aérospatiale
Wall Street tente d'endiguer la vague de ventes alors que le prix du pétrole s'envole 🚩Alibaba chute de 7 % après avoir déçu sur ses résultats
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."