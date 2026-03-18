Les marchés mondiaux ont poursuivi leur rebond pour une troisième séance d’affilée, dans un climat de prudence optimiste avant la décision de politique monétaire de la Fed attendue aujourd’hui. Cette progression traduit un retour mesuré de l’appétit pour le risque, alors même que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent d’alimenter les préoccupations sur les prix de l’énergie et la trajectoire de l’inflation.

Le contraste est frappant : d’un côté, les investisseurs se repositionnent sur les actifs risqués ; de l’autre, le contexte militaire entre l’Iran, Israël et les États-Unis reste un facteur de fragilité évident. En toile de fond, la réunion de la Réserve fédérale agit comme un point d’ancrage pour les marchés, qui cherchent à évaluer si l’institution confirmera une ligne prudente ou laissera entrevoir un changement de ton.

📊 Marchés mondiaux : un rebond porté par le retour du risque

Les actions mondiales enchaînent une troisième hausse

Les actions mondiales ont prolongé leur reprise, soutenues par un regain d’optimisme à court terme. L’indice MSCI All Country World Index, qui constitue un baromètre de référence pour les marchés actions internationaux, a avancé de 0,4%, signant sa plus longue série de hausses quotidiennes depuis près d’un mois.

Cette progression montre que les opérateurs privilégient, au moins temporairement, les facteurs de soutien aux marchés. Le mouvement reste toutefois modéré, ce qui suggère davantage une amélioration tactique du sentiment qu’un retour plein et entier de la confiance. Les investisseurs semblent donc acheter le rebond, sans pour autant ignorer les risques encore présents.

L’Asie surperforme, les futures occidentaux suivent

Les marchés asiatiques ont mené la hausse, avec une progression d’environ 2%. Le mouvement a notamment été soutenu par les grandes valeurs technologiques, parmi lesquelles Samsung, que les investisseurs paraissent considérer comme relativement protégée des répercussions directes de la crise au Moyen-Orient.

Dans le même temps, les contrats à terme sur les grands indices américains et européens ont gagné environ 0,5%. Ce signal laissait entrevoir une ouverture positive sur les places occidentales. Là encore, le message des marchés est clair : les investisseurs restent disposés à prendre davantage de risque, mais sans abandonner toute prudence face au contexte global.

🌍 Géopolitique et pétrole : des tensions toujours présentes

Le Moyen-Orient reste un facteur d’incertitude majeur

Malgré la hausse des marchés, les tensions géopolitiques n’ont pas disparu. Les États-Unis et Israël poursuivaient leurs frappes dans la région, sans véritable indication sur la durée possible de la campagne militaire. Cette absence de visibilité continue d’alimenter l’inquiétude des investisseurs.

Selon Israël, Ali Larijani, présenté comme le chef de la sécurité iranienne, aurait été tué lors d’une opération nocturne. Cette annonce ajoute une dimension supplémentaire à un environnement déjà très tendu. Dans un tel contexte, chaque développement militaire est susceptible d’influencer rapidement le sentiment de marché, notamment via les anticipations sur l’énergie et l’inflation.

Le pétrole recule malgré la montée des risques

Fait notable, les prix du pétrole ont reculé, alors même que le conflit impliquant l’Iran continue de faire craindre des perturbations sur l’offre. Ce repli suggère que les opérateurs n’anticipent pas, à ce stade, de choc immédiat majeur sur la production ou l’exportation de brut, même si le risque demeure élevé.

Par ailleurs, Donald Trump a affiché une ligne plus dure en affirmant que les raids visant Kharg Island, principal hub d’exportation pétrolière de l’Iran, seraient élargis. En parallèle, les États du Golfe continuaient d’être exposés à des attaques de drones iraniens. Autrement dit, la baisse du pétrole reflète davantage un apaisement tactique du marché qu’une disparition du risque géopolitique.

💵 Fed, dollar et obligations : les autres signaux du marché

Le dollar cède du terrain avant la décision de la Fed

Sur le marché des changes, l’indice du dollar américain a reculé de 0,1%. Ce mouvement illustre l’attentisme des cambistes avant l’annonce de la Fed, alors que le marché cherche à savoir si la banque centrale restera fermement concentrée sur l’inflation ou adoptera un ton plus équilibré face au ralentissement potentiel de l’activité.

Cette légère baisse du billet vert s’inscrit dans un schéma classique de pré-annonce monétaire. Les investisseurs préfèrent réduire les paris trop marqués avant d’obtenir des éléments nouveaux sur les taux d’intérêt, les projections économiques et le discours de l’institution.

Les Treasuries progressent, l’or recule légèrement

Les obligations souveraines américaines ont également bénéficié d’un certain soutien. Le rendement du Treasury à 10 ans a baissé de 2 points de base, à 4,18%, signe d’une demande toujours présente pour les actifs jugés plus sûrs. Cela montre que, malgré la hausse des actions, une partie du marché continue de se couvrir contre les incertitudes.

Du côté des métaux précieux, l’or a perdu 0,1%. Toutefois, le niveau mentionné de “moins de 5.000 dollars l’once” paraît incohérent avec la valorisation habituelle du marché de l’or et mérite donc une vérification. Ce point n’empêche pas de constater une réalité plus large : les investisseurs naviguent actuellement entre recherche de performance et besoin de protection.

📉 Quel message envoient vraiment les marchés mondiaux ?

Une confiance mesurée, pas une conviction totale

Le ton général des marchés renvoie à une forme de confiance prudente. Les investisseurs semblent considérer que les actifs risqués peuvent encore progresser à court terme, notamment si la Fed évite toute surprise restrictive. Cependant, cette amélioration du sentiment ne repose pas sur une disparition des menaces.

Le rebond observé ressemble donc davantage à une respiration qu’à un changement de régime clair. Les marchés acceptent provisoirement de regarder au-delà du bruit géopolitique, mais ils restent vulnérables à tout choc sur l’énergie, aux taux ou à la croissance mondiale.

Le rendez-vous de la Fed peut changer la dynamique

La décision de la Réserve fédérale constitue désormais le principal catalyseur immédiat. Un discours jugé rassurant pourrait prolonger la remontée des indices, surtout si les investisseurs y voient la confirmation d’une banque centrale attentive aux risques pesant sur l’économie. À l’inverse, un ton plus ferme sur l’inflation pourrait freiner cet élan.

En somme, les marchés mondiaux évoluent dans un équilibre délicat. Le rebond est réel, mais il reste suspendu à deux variables majeures : l’évolution du conflit au Moyen-Orient et la communication de la Fed. C’est cette combinaison qui déterminera si la reprise actuelle peut s’installer ou non.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés mondiaux montent-ils malgré les tensions géopolitiques ?

Les investisseurs semblent considérer que les risques immédiats ne se traduisent pas encore par un choc économique global. Ils reviennent donc progressivement vers les actions, tout en conservant une certaine prudence.

Quel rôle joue la Fed dans ce rebond des marchés ?

La Fed influence directement les anticipations de taux d’intérêt, le coût du crédit et la valorisation des actifs. Avant sa décision, les marchés ajustent leurs positions en fonction du ton attendu de la banque centrale.

Pourquoi la baisse du pétrole est-elle importante pour les investisseurs ?

Un recul du pétrole peut alléger les craintes sur l’inflation et soutenir les marchés actions. À l’inverse, une hausse brutale de l’énergie pourrait raviver les inquiétudes sur les prix et sur la croissance.

Que signifie la baisse du rendement du Treasury à 10 ans ?

Quand le rendement du 10 ans américain baisse, cela traduit généralement une hausse de la demande pour les obligations. C’est souvent le signe que certains investisseurs cherchent encore de la sécurité.

Pourquoi la mention de l’or sous 5.000 dollars semble-t-elle anormale ?

Ce niveau paraît incompatible avec les références habituelles du marché de l’or. Il s’agit probablement d’une donnée erronée ou mal retranscrite, qui nécessite une confirmation avant publication définitive.