BREAKING : Compte rendu du FOMC - L'inflation prime sur l'emploi ! L'EURUSD reste sous la barre des 1,17.

Compte rendu de la réunion du FOMC de juillet

La majorité des membres du FOMC ont estimé que les risques à la hausse pesant sur l'inflation l'emportaient sur les risques pesant sur l'emploi , en particulier compte tenu de l'incertitude persistante liée aux droits de douane.

, en particulier compte tenu de l'incertitude persistante liée aux droits de douane. Les décideurs politiques ont maintenu le taux des fonds fédéraux inchangé à 4,25 %-4,5 %, invoquant à la fois une croissance économique modérée et des pressions inflationnistes persistantes .

. Certains responsables ont souligné que l' inflation était restée supérieure à 2 % pendant une longue période , ce qui suscitait des inquiétudes quant à un dérapage à plus long terme des anticipations inflationnistes.

, ce qui suscitait des inquiétudes quant à un dérapage à plus long terme des anticipations inflationnistes. Le Comité a débattu de la question de savoir si l' impact des droits de douane serait transitoire ou s'il pourrait déclencher un choc inflationniste plus persistant .

. Les effets complets des droits de douane sur les prix, en particulier ceux des biens de consommation, devraient mettre du temps à se faire sentir.

Les récentes révisions à la baisse de la croissance de l'emploi et la hausse du chômage (qui s'établit désormais à 4,2 %) reflètent des signes de ralentissement du marché du travail , renforçant les arguments en faveur d'une baisse des taux.

, renforçant les arguments en faveur d'une baisse des taux. Des inquiétudes concernant la valorisation élevée des actifs ont été exprimées, signalant des risques persistants pour la stabilité financière.

ont été exprimées, signalant des risques persistants pour la stabilité financière. Le procès-verbal précède un discours clé de Jerome Powell à Jackson Hole, où de nouveaux indices sur la politique monétaire pourraient être donnés.

La pression politique sur la Fed s'intensifie, la Maison Blanche réclamant une baisse des taux et le départ de la gouverneure Lisa Cook après des accusations de fraude.

Le Comité réexaminera sa politique à la lumière des dernières données sur l'emploi et l'inflation lors de sa réunion de mi-septembre .

. Dans l'ensemble, le compte rendu est perçu comme hawkish, compte tenu de l'accent mis sur les risques inflationnistes. Il est important de noter que la dernière décision de la Fed a été prise avant la publication des très mauvais chiffres de l'emploi non agricole pour juillet, qui pourraient peser sur les prochaines discussions de politique monétaire. Toutefois, l'impact sur le dollar américain a été limité, les marchés attendant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole pour obtenir des indications plus claires. L'EURUSD a reculé de 10 pips après la publication du compte rendu, mais on peut clairement affirmer que la réaction est très modérée. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

