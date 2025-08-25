BREAKING : Indice Ifo supérieur aux prévisions. EURUSD sous la barre des 1,17.

Indice Ifo du climat des affaires pour le mois d'août : 89 (prévision : 86,8 ; précédent : 88,6) Situation actuelle : 86,4 (prévision : 86,7 ; précédent : 86,5) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prévisions : 91,6 (prévision : 90,3 ; précédent : 90,8) Les données Ifo publiées aujourd'hui, en particulier l'indice des prévisions, sont meilleures que prévu, ce qui stimule le moral des entreprises allemandes. Si l'indice de la situation actuelle a légèrement reculé, la hausse de l'indice des prévisions, qui est passé de 90,8 à 91,6 après révision, suggère que malgré les défis persistants, les entreprises allemandes sont plus optimistes quant à l'avenir, comme l'ont également montré les données PMI. Ce résultat indique que le secteur manufacturier allemand pourrait faire preuve d'une certaine résilience au troisième trimestre. La stabilisation du climat des affaires dans son ensemble, même après la déception initiale suscitée par l'accord de trade entre les États-Unis et l'Union européenne, suggère que les entreprises s'adaptent à l'environnement actuel et gardent espoir dans une reprise économique. L'EURUSD est en baisse depuis le début de la séance de lundi, mais a légèrement progressé après la publication des chiffres.

