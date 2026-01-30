Les marchés ont été confrontés à un double catalyseur majeur : des données d’inflation à la production nettement supérieures aux attentes et une annonce politique clé concernant la Réserve fédérale. Ensemble, ces éléments ont provoqué un renforcement marqué du dollar américain, ravivant les anticipations de taux durablement élevés.

📊 Inflation US : le PPI envoie un signal d’alerte

Une accélération bien au-delà du consensus

Les chiffres définitifs de l’indice des prix à la production (PPI) pour décembre montrent une inflation nettement plus persistante que prévu. Le PPI mensuel ressort à +0.5%, contre +0.2% attendu, soit plus du double du consensus.

Sur un an, le PPI progresse de 3.0%, légèrement au-dessus des attentes, confirmant que la désinflation marque le pas dans la chaîne de production.

Le cœur de l’inflation inquiète particulièrement

Le signal le plus préoccupant vient du PPI core hors alimentation et énergie, qui bondit de +0.7% sur un mois, contre +0.2% attendu et 0.0% précédemment. En rythme annuel, cette composante atteint 3.3%, bien au-dessus du consensus de 2.9%.

Même la mesure la plus épurée — le PPI hors alimentation, énergie et commerce — ressort à +0.4% m/m, confirmant que les pressions inflationnistes sont larges et persistantes.

💱 Réaction des marchés : le dollar en première ligne

Un USD soutenu par les taux et la crédibilité monétaire

La publication de ces données a immédiatement renforcé le dollar américain, les investisseurs anticipant une Fed plus prudente, voire plus restrictive, face à une inflation amont toujours élevée.

Ces chiffres réduisent la probabilité de baisses rapides des taux, et renforcent l’idée que la politique monétaire devra rester restrictive plus longtemps.

Source: xStation

🏦 Kevin Warsh confirmé à la tête de la Fed

Un profil résolument hawkish

Donald Trump a confirmé que Kevin Warsh a été choisi comme nouveau président de la Réserve fédérale. Cette nomination a amplifié la réaction du marché, Warsh étant perçu comme un économiste crédible, expérimenté et plutôt orthodoxe sur l’inflation.

Ancien membre du Board of Governors de la Fed (2006–2011), Kevin Warsh a joué un rôle clé durant la crise financière mondiale et représenté la Fed au G20, notamment dans les discussions avec les économies asiatiques.

Un parcours mêlant politique, finance et académique

Kevin Warsh est aujourd’hui Shepard Family Distinguished Visiting Fellow en économie au Hoover Institution et enseigne à la Stanford Graduate School of Business. Il est également partenaire de Stanley Druckenmiller au sein de Duquesne Family Office, un élément qui renforce sa crédibilité auprès des marchés financiers.

Son parcours inclut aussi un rôle de conseiller économique auprès du président des États-Unis, ainsi qu’un début de carrière chez Morgan Stanley (fusions-acquisitions). Il est également l’auteur d’un rapport indépendant pour la Banque d’Angleterre, dont les recommandations ont été adoptées par le Parlement britannique.

📈 Quelles implications pour la politique monétaire ?

Moins de marge pour assouplir

La combinaison d’une inflation PPI persistante et de la nomination d’un président de la Fed réputé rigoureux sur la stabilité des prix renforce l’idée que la banque centrale américaine pourrait :

retarder toute baisse de taux ,

maintenir une politique monétaire restrictive ,

rester très attentive aux signaux inflationnistes en amont.

Un changement de ton potentiel pour la Fed

Même sans hausse immédiate des taux, le marché pourrait intégrer un changement de communication, avec un accent accru sur la lutte contre l’inflation structurelle, au détriment du soutien à la croissance à court terme.

❓ FAQ

Pourquoi le PPI est-il important pour les marchés ?

Il mesure l’inflation en amont et peut annoncer des hausses futures des prix à la consommation.

Le PPI élevé implique-t-il une hausse des taux ?

Pas automatiquement, mais il réduit fortement la probabilité de baisses rapides.

Kevin Warsh est-il considéré comme hawkish ?

Oui, il est perçu comme prudent face à l’inflation et attaché à la crédibilité de la Fed.

Pourquoi le dollar réagit-il positivement ?

Parce que des taux plus élevés plus longtemps soutiennent l’attractivité du dollar.

Les marchés actions doivent-ils s’inquiéter ?

Des taux durablement élevés peuvent peser sur les valorisations, surtout pour la tech.