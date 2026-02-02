Le rapport renforce le scénario d’une économie plus résistante que prévu , mais complique la tâche de la Fed.

Les nouvelles commandes explosent , suggérant une accélération de l’activité.

L’indice repasse nettement au-dessus de 50 , signalant une expansion du secteur .

Points clés L’ ISM manufacturier américain surprend massivement à la hausse en janvier.

Les prix payés restent élevés , relançant les craintes inflationnistes.

Le rapport ISM manufacturier de janvier a pris les marchés à contre-pied. Alors que le consensus anticipait une poursuite de la contraction, les données publiées montrent un redressement brutal et généralisé de l’activité industrielle américaine, relançant le débat sur la solidité du cycle économique… et sur la trajectoire future des taux. 📈 ISM : un retour clair en zone d’expansion Chiffres clés (janvier) ISM manufacturier : 52.6

👉 Attendu : 48.5 | Précédent : 47.9 Ce niveau marque un retour franc au-dessus du seuil de 50, qui sépare contraction et expansion. Il s’agit d’un choc positif majeur pour le marché, tant l’écart avec les attentes est important. 🧱 Nouvelles commandes : le véritable signal fort New Orders Index : 57.1

👉 Précédent : 47.4 (révisé 47.8) La composante la plus avancée du cycle montre une accélération spectaculaire. Un niveau au-dessus de 57 indique : une demande robuste ,

une probabilité élevée de poursuite de la production dans les mois à venir,

et un risque de réaccélération économique au T1/T2. C’est ce chiffre qui donne au rapport son caractère pro-croissance le plus marqué. 👷 Emploi : amélioration, mais toujours sous pression Employment Index : 48.1

👉 Attendu : 46 | Précédent révisé : 44.8 L’emploi manufacturier reste en zone de contraction, mais l’amélioration est nette. Cela suggère : un ralentissement des destructions d’emplois,

une possible stabilisation du marché du travail industriel. Ce point est crucial pour la Fed, car il indique que le refroidissement du marché du travail reste progressif, et non brutal. 💰 Prix payés : l’inflation ne disparaît pas Prices Paid Index : 59

👉 Attendu : 58.5 Un niveau proche de 60 signifie que les pressions inflationnistes persistent dans la chaîne industrielle.

👉 Cela remet en question le scénario d’un reflux rapide et linéaire de l’inflation. Ce sous-indice est clairement négatif pour les marchés obligataires, car il renforce l’argument d’une Fed prudente voire restrictive plus longtemps. 🧠 Lecture macro : scénario “soft landing” sous tension Le rapport ISM envoie un message clair : ❌ pas de récession industrielle imminente,

✅ une économie qui réaccélère plus vite que prévu ,

⚠️ mais au prix de pressions inflationnistes persistantes. C’est exactement le type de combinaison qui : soutient les actions cycliques ,

mais complique la normalisation monétaire. 📊 Implications pour les marchés 📈 Actions Positif pour les industrielles ,

Soutien aux indices US , notamment le S&P 500,

Mais risque de rotation sectorielle si les taux longs repartent à la hausse. 📉 Obligations Négatif pour les Treasuries ,

Hausse potentielle des rendements longs. 💵 Dollar Fondamentalement soutenu ,

L’économie US apparaît plus forte que ses homologues. 🏦 Fed Ce rapport réduit la probabilité de baisses rapides de taux ,

Et renforce le scénario d’une politique “higher for longer”. ❓ FAQ Pourquoi ce rapport est-il si important ?

Parce qu’il invalide le scénario d’une contraction industrielle prolongée. Le seuil de 50 est-il vraiment clé ?

Oui. Au-dessus de 50 = expansion, en dessous = contraction. Les pressions inflationnistes sont-elles de retour ?

Elles ne disparaissent pas, comme le montre l’indice des prix payés. Est-ce bon pour les marchés actions ?

À court terme oui, mais attention à l’impact sur les taux. La Fed peut-elle baisser les taux rapidement ?

Ce rapport rend ce scénario moins probable. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."