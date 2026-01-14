BREAKING: L'indice US100 recule de 0,5 % avant la décision de la Cour suprême américaine et les données macroéconomiques🚨

À l'approche de la publication de données macroéconomiques clés aux États-Unis et de la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane, le sentiment autour des indices boursiers américains est loin d'être optimiste. Malgré les chiffres encourageants de l'IPC publiés hier, les marchés les ont largement ignorés et les actions ont clôturé en baisse. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont reculé de plus de 0,5 %, tandis que le VIX a progressé d'environ 3 %. Si l'US100 ne parvient pas à regagner rapidement les 25 800 points, les haussiers pourraient avoir du mal à maintenir leur élan à court terme. L'indice a récemment été rejeté à quatre reprises près de la zone des 26 000 points et a désormais glissé sous deux moyennes mobiles clés, les EMA 50 et 200 ; le RSI glisse vers 35, même s'il n'est pas encore entré en territoire de survente. Après la publication des résultats, l'action Wells Fargo a reculé de près de 1,5 %, tandis que celle de Bank of America a légèrement progressé. Jusqu'à présent, les résultats des banques ont été décevants pour Wall Street : JPMorgan a chuté de plus de 4 % hier. L'attention se porte désormais sur 12h30 GMT (PPI et ventes au détail aux États-Unis) et plus tard dans l'après-midi, vers 14h GMT, lorsque la Cour suprême pourrait rendre sa décision sur les droits de douane. En outre, les marchés pourraient réagir de manière « allergique » à tout scénario impliquant une intervention américaine en Iran, ce qui augmenterait le risque géopolitique global et pourrait faire grimper les prix du pétrole à court terme. Un tel contexte pourrait compliquer la tâche de la Réserve fédérale, renforçant ainsi les arguments en faveur du maintien des taux inchangés pendant plus longtemps. D'autre part, un retour au-dessus de 28 000 pourrait déclencher une nouvelle hausse. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."