BREAKING : La Banque d'Angleterre a pris la décision attendue ; les taux d'intérêt britanniques restent inchangés 🚨

Conformément à la décision prise lors de sa réunion de mars, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux d'intérêt inchangé à 3,75 %. Les marchés monétaires anticipent de plus en plus une politique monétaire hawkish de la Banque d'Angleterre. Ils ont commencé à intégrer pleinement dans leurs cours une hausse totale des taux de 50 points de base d'ici la fin de l'année. Résultats du vote du Comité de politique monétaire (MPC) : Pas de changement : 9 (contre 5 précédemment)

Baisse de 25 points de base : 0 (contre 4 précédemment)

Baisse de 50 points de base : 0 (contre 0 précédemment)

Hausse : 0 (contre 0 précédemment) Commentaire sur la décision : Le conflit au Moyen-Orient a entraîné une hausse significative des prix mondiaux de l’énergie et des matières premières, ce qui affectera les prix des carburants et des services publics pour les ménages et aura un impact indirect via les coûts supportés par les entreprises. Auparavant, les prix et les salaires intérieurs affichaient une tendance baissière soutenue. À court terme, l’inflation mesurée par l’IPC augmentera en raison de ce nouveau choc économique. La politique monétaire ne peut influencer les prix mondiaux de l’énergie, mais elle vise à garantir que l’économie s’y adapte de manière à permettre d’atteindre l’objectif de 2 % de manière durable. Le Comité de politique monétaire (MPC) prend note du risque accru de pressions inflationnistes nationales résultant d’effets de second tour sur la fixation des salaires et des prix, ce risque s’accentuant à mesure que la hausse des prix de l’énergie persiste. Le MPC évalue également l’impact sur l’inflation d’un ralentissement de l’activité économique, qui devrait résulter de la hausse des coûts énergétiques. Le Comité continuera de suivre de près la situation au Moyen-Orient et son impact sur l’approvisionnement mondial en énergie et les prix de l’énergie. Il se tient prêt à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’inflation mesurée par l’IPC reste sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 2 % à moyen terme. Section mise à jour des prévisions : L'enquête montre qu'en 2026, l'augmentation moyenne des salaires de base sera de 3,6 % (contre 3,4 % précédemment). La banque estime que l'IPC sera « d'environ 3 % » au deuxième trimestre et « jusqu'à 3,5 % » au troisième trimestre en raison d'un choc mondial des prix sur le marché de l'énergie (contre 2,1 % au deuxième trimestre précédemment). La paire GBP/USD est en hausse dans sa réaction initiale à la décision et aux commentaires qui l'accompagnent. Source : xStation

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