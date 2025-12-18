Points clés La Banque d’Angleterre a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 3,75 % à l’issue d’un vote serré (5 voix contre 4), reprenant ainsi l’assouplissement monétaire après trois réunions de statu quo et délivrant une baisse de taux à tonalité légèrement restrictive, le Comité restant profondément divisé.

Le Comité de politique monétaire (MPC) estime que la désinflation est en cours et que l’inflation (CPI) devrait se rapprocher de l’objectif de 2 % d’ici le deuxième trimestre 2026. Toutefois, Andrew Bailey a souligné que la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses de taux est limitée et que tout assouplissement supplémentaire sera progressif et dépendant des données.

Les marchés anticipent désormais au maximum une seule baisse supplémentaire, probablement en avril. Le ton prudent de Bailey a soutenu la livre sterling, le GBP/USD effaçant ses pertes initiales et revenant s’échanger à proximité de 1,3380.

Taux directeur officiel du MPC : 3,75 % (prévision : 3,75 % ; précédent : 4,0 %)

(prévision : 3,75 % ; précédent : 4,0 %) Votes pour une baisse : 5 (prévision : 5 ; précédent : 4)

5 (prévision : 5 ; précédent : 4) Votes pour le statu quo : 4 (prévision : 4 ; précédent : 5) La Banque d’Angleterre a procédé aujourd’hui à une baisse de taux légèrement « restrictive », en réduisant le taux directeur de 25 points de base à 3,75 %, à l’issue d’un vote très serré (5 voix contre 4). Cette décision marque le niveau de taux le plus bas depuis début 2023. La Banque reprend ainsi son cycle d’assouplissement après trois réunions consécutives durant lesquelles le taux avait été maintenu à 4 %. Les titres montrent un Comité de politique monétaire profondément divisé, mais convergeant progressivement vers l’idée que la désinflation est désormais suffisamment établie pour justifier un soutien accru à l’économie. Les risques haussiers sur l’inflation sont jugés en recul, l’inflation (CPI) est désormais attendue « plus proche » de l’objectif de 2 % au deuxième trimestre 2026, et les équipes de la Banque ont revu à la baisse leurs projections d’inflation à court terme. Plusieurs membres ont souligné que les risques autour du CPI penchent de plus en plus à la baisse, certains estimant même qu’il existe une marge pour ralentir le rythme des futures baisses de taux plutôt que d’y mettre un terme complet. Le gouverneur Andrew Bailey a présenté la décision comme un arbitrage délicat et a indiqué que la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses devient plus limitée à mesure que les taux se rapprochent de leur niveau neutre. Il a toutefois confirmé que la politique monétaire devrait rester engagée sur une « trajectoire baissière graduelle ». Le message est clair : le seuil pour de nouvelles baisses est plus élevé, mais la porte n’est pas fermée. En pratique, la Banque adopte désormais une approche davantage dépendante des données : si les prochaines statistiques confirment un ralentissement de la croissance, une modération des salaires et une inflation des services contenue, le MPC est prêt à assouplir de nouveau sa politique, avec prudence. Le principal catalyseur de cette décision semble avoir été la forte baisse de l’inflation en novembre, tombée à 3,2 % contre 3,6 %, un chiffre inférieur aux prévisions du marché comme à celles de la Banque. Les marchés indiquent désormais que la prochaine baisse de taux pourrait intervenir en avril et qu’elle serait probablement la dernière du cycle. Bien que la Banque d’Angleterre ait abaissé ses taux aujourd’hui, le ton d’Andrew Bailey a été perçu comme légèrement restrictif, ce qui soutient la livre sterling. Le GBP/USD a effacé son repli initial et s’échange désormais à proximité de la clôture d’hier, autour de 1,3380.

