BREAKING: La BCE maintient ses taux comme prévu ; l’EUR/USD progresse légèrement en première réaction💡

Points clés Taux de la BCE inchangés

Prévisions d’inflation relevées pour 2026

Prévisions de croissance économique revues à la hausse pour les deux prochaines années

L’euro efface ses pertes en première réaction

Zone euro – Décision de la BCE sur les taux d’intérêt (décembre) : Réel : 2,15 % ; prévision : 2,15 % ; précédent : 2,15 %

Facilité de prêt marginal : 2,40 % Principales informations ajoutées à la publication officielle de la BCE : Inflation 2025 maintenue à 2,1 %

Inflation 2026 relevée à 1,9 % contre 1,7 % auparavant

Inflation 2027 à 1,8 % , contre 1,9 % précédemment

Inflation à 2,0 % en 2028

Inflation sous-jacente 2026 relevée à 2,2 % contre 1,9 %

Inflation sous-jacente 2027 relevée à 1,9 % contre 1,8 %

Inflation sous-jacente 2028 à 2,0 %

Croissance économique attendue en 2025 à 1,4 % , contre 1,2 % précédemment

Croissance 2026 à 1,2 % , contre 1,0 % auparavant

Croissance 2027 à 1,4 % , contre 1,3 % précédemment

Croissance 2028 à 1,4 % La BCE ne semble clairement pas avoir l’intention de procéder à de nouvelles baisses de taux. Les révisions des prévisions sont très restrictives (hawkish). La divergence avec la Réserve fédérale atteint actuellement des niveaux extrêmes, ce qui explique la très bonne tenue de l’EUR/USD face au dollar. Les traders maintiennent toutefois leurs anticipations de taux de la BCE globalement stables, avec environ 3 points de base de hausses intégrés pour 2026. Le marché attend désormais la conférence de presse de la BCE, qui sera conduite par la présidente Christine Lagarde. Lien: ECB Governing Council Press Conference - 18 December 2025

