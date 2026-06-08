- Les chiffres de l'emploi américain renforcent les perspectives de durcissement monétaire de la Fed, entraînant un repli des actions mondiales.
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Les cours de l'or noir progressent d'environ 1% après l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire entre l'Iran et l'Israël par la Maison-Blanche.
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Le secteur technologique asiatique subit de lourdes pertes, mené par la chute de 10% de Samsung à la bourse de Séoul.
- Les chiffres de l'emploi américain renforcent les perspectives de durcissement monétaire de la Fed, entraînant un repli des actions mondiales.
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Les cours de l'or noir progressent d'environ 1% après l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire entre l'Iran et l'Israël par la Maison-Blanche.
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Le secteur technologique asiatique subit de lourdes pertes, mené par la chute de 10% de Samsung à la bourse de Séoul.
La correction boursière entamée à Wall Street vendredi se propage sur les indices boursiers européens et asiatiques ce lundi 8 juin 2026. Le mouvement de vente s'explique par les attentes de durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine après la publication d'un rapport sur l'emploi (NFP) supérieur aux attentes. Les tensions sur les matières premières énergétiques pèsent également sur la tendance, malgré l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu temporaire au Moyen-Orient.
Tensions géopolitiques et impact sur les indices boursiers
Le sursaut du brut tempéré par la Maison-Blanche
À l'ouverture des places financières européennes, la volatilité sur le cours du pétrole a bondi, enregistrant des hausses initiales supérieures à 4%. Cette flambée fait suite aux événements militaires survenus durant le week-end. L'armée de l'air israélienne a ciblé un complexe pétrochimique dans la région de Mahshahr en Iran, brisant la trêve qui était en vigueur depuis le 8 avril dernier.
La riposte de Téhéran s'est matérialisée ce matin par de nouveaux tirs d'artillerie, alimentant la prime de risque géopolitique sur l'énergie. La situation s'est toutefois apaisée à la mi-journée après une intervention officielle de Washington. Donald Trump a annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu temporaire entre les deux nations, ce qui a immédiatement freiné la progression des prix du baril.
Actuellement, le Brent n'avance plus que de 1% et le WTI de 0,9%. L'accalmie demeure fragile sur les marchés de matières premières. Les forces armées iraniennes ont déjà indiqué que toute nouvelle action israélienne sur le territoire libanais mettrait un terme définitif à cette trêve.
Source: xStation, 08.05.2026
Les actions asiatiques plombées par les puces
Au cours de la session de la nuit, les principales places d'Asie ont enregistré un repli marqué, dégradant la configuration des indices boursiers régionaux. Le compartiment technologique et les infrastructures liées à l'intelligence artificielle ont subi les dégagements les plus lourds. Des débouclages de positions sur le marché des options ont amplifié la baisse de ces valeurs à forte capitalisation.
La Corée du Sud a été le principal vecteur de cette correction en Asie. L'indice de référence KOSPI a plié sous le poids de ses deux principaux composants industriels. Le titre Samsung a plongé de plus de 10% en séance, tandis que son concurrent direct SK Hynix a abandonné près de 8% de sa valeur.
L'enjeu est de taille pour la bourse de Séoul puisque ces deux fabricants de puces représentent à eux seuls environ 50% de la capitalisation totale du KOSPI. Leurs difficultés ont provoqué une réaction en chaîne sur l'ensemble des sous-traitants sectoriels de la région. En fin de journée, la tendance des indices boursiers asiatiques montre des signes de stabilisation.
Analyse sectorielle et mouvements majeurs en Europe
Le repli des places européennes face au resserrement monétaire
Les actions européennes évoluent majoritairement en territoire négatif ce lundi. Ce mouvement prolonge la séance de baisse observée vendredi à New York, déclenchée par la vigueur du marché du travail américain. La solidité des créations d'emplois non agricoles (NFP) complique la tâche du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), les opérateurs anticipant désormais un maintien prolongé de taux d'intérêt élevés.
En Allemagne, l'indice DAX recule de 0,4% en séance et affiche la performance la plus faible des grandes places de la zone euro. À Paris, le CAC 40 cède 0,1%, affichant une baisse identique à celle du WIG20 polonais. L'indice suisse SMI s'inscrit dans la même tendance avec un repli de 0,2%.
À l'inverse, les marchés d'Europe du Sud parviennent à s'extraire de la morosité ambiante. Le FTSE MIB italien progresse de 0,5%, porté par l'actualité de ses grandes capitalisations. À Madrid, l'IBEX 35 grappille 0,1%, ce qui met en évidence une forte dispersion des performances au sein des indices boursiers européens.
Consolidation et fusions dans le paysage européen
Au sein de l'indice Euro Stoxx 50, les secteurs cycliques et industriels subissent des prises de bénéfices. Le géant de la chimie BASF abandonne 3,8% à la bourse de Francfort. En France, les pressions sur les coûts de production pèsent sur l'action Saint-Gobain, qui enregistre un recul de 3,5% en milieu d'après-midi.
L'actualité la plus dense se situe dans le secteur bancaire italien. Le titre Intesa Sanpaolo cède 2,1% après la confirmation d'une opération de croissance externe d'envergure. Le groupe a officialisé une offre publique d'achat d'un montant de 30,6 milliards d'euros sur Banca Monte dei Paschi di Siena.
La transaction vise à absorber la plus ancienne institution bancaire mondiale encore en activité. L'importance des capitaux mobilisés pèse temporairement sur le cours de l'acquéreur, les investisseurs évaluant les coûts d'intégration réglementaires. La consolidation d'envergure stabilise toutefois le reste des valeurs financières de la péninsule.
Source: Bloomberg, 08.06.2026
❓ FAQ
Pourquoi les indices boursiers mondiaux reculent-ils ce lundi ? Le repli généralisé s'explique par la publication vendredi de données sur l'emploi américain supérieures aux attentes (NFP). Ces chiffres renforcent la probabilité d'un durcissement monétaire de la Réserve fédérale. De plus, la volatilité initiale observée sur le cours du pétrole a pesé sur les entreprises industrielles, impactant directement des valeurs comme l'action Saint-Gobain.
Quelle opération financière majeure bouscule le secteur bancaire européen ? Le groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo a lancé une offre publique d'achat de 30,6 milliards d'euros pour acquérir Banca Monte dei Paschi di Siena. Cette consolidation d'envergure dans le secteur bancaire entraîne un repli de 2,1% du titre de l'acquéreur en séance, en raison des primes d'intégration et des risques d'exécution évalués par le marché.
Comment l'évolution des matières premières affecte-t-elle la tendance boursière actuelle ? Les frappes aériennes du week-end au Moyen-Orient ont provoqué une hausse de plus de 4% du pétrole à l'ouverture des marchés en Europe. Bien que l'annonce d'une trêve par Washington ait limité la hausse du Brent à 1%, ces tensions énergétiques alimentent l'inflation et pèsent sur les marges des entreprises, ce qui pénalise la performance des grands indices boursiers.
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Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB
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