BREAKING : Le prix du pétrole diminue suite au cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Points clés Les prix du pétrole, c'est-à-dire le pétrole brut WTI, ont diminué d'environ 2 % vendredi.

Cette baisse est attribuable à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui a réduit le risque géopolitique et apaisé les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Vendredi, le prix du pétrole, soit le pétrole brut WTI, a chuté de plus de 2 %, atteignant environ 59,90 dollars le baril, son plus bas niveau depuis mai dernier. Cette baisse s'explique principalement par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui a réduit les risques géopolitiques et diminué le risque de perturbation de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient. L'accord prévoit, entre autres, la libération des otages par le Hamas et le retrait des troupes israéliennes de Gaza, ce qui a apaisé les marchés.

Malgré cet apaisement des tensions, les investisseurs restent prudents en raison des défis fondamentaux auxquels le marché est confronté. Premièrement, l'OPEP+ augmente sa production, bien qu'à un rythme plus lent que prévu, ce qui atténue en partie les inquiétudes liées à une offre excédentaire, sans toutefois les éliminer complètement.

Deuxièmement, l'incertitude concernant la demande persiste, notamment en raison de la fermeture des services publics américains qui dure depuis plus de 10 jours. Cette fermeture prolongée a un impact négatif sur la situation économique des États-Unis, ce qui pourrait entraîner une baisse de la consommation de carburant au cours de la saison hivernale à venir.

En conséquence, le marché du WTI oscille entre la réduction du risque géopolitique et la pression exercée par l'offre excédentaire et l'affaiblissement de la demande. Si aucune nouvelle tension ni perturbation de l'approvisionnement ne survient, on peut s'attendre à une nouvelle pression à la baisse sur les prix du pétrole. Source: xStation5

