BREAKING : Les données de l'IPC de la zone euro sont légèrement supérieures aux estimations.

Zone euro – Données préliminaires sur l'inflation pour le mois d'août : IPC : réel : 0,2 % en glissement mensuel ; précédent : 0,0 % en glissement mensuel IPC : réel : 2,1 % a/a ; prévisionnel : 2,1 % a/a ; précédent : 2,0 % a/a Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile IPC de base : réel : 2,3 % a/a ; prévisionnel : 2,2 % a/a ; précédent : 2,3 % a/a En examinant les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les produits alimentaires, l'alcool et le tabac devraient afficher le taux annuel le plus élevé en août (3,2 %, contre 3,3 % en juillet), suivis par les services (3,1 %, contre 3,2 % en juillet) et les produits industriels hors énergie (3,1 %, contre 3,2 % en juillet). alcool et tabac devraient afficher le taux annuel le plus élevé en août (3,2 %, contre 3,3 % en juillet), suivis par les services (3,1 %, contre 3,2 % en juillet), les biens industriels non énergétiques (0,8 %, stable par rapport à juillet) et l'énergie (-1,9 %, contre -2,4 % en juillet). Source:Eurostat Dans l'ensemble, ces chiffres indiquent que la BCE se trouve actuellement dans une position très favorable en matière de taux d'intérêt et de politique monétaire. Les données ont eu un impact limité sur l'euro, bien que la surprise causée par des chiffres légèrement supérieurs aux prévisions ait stabilisé le taux de change EURUSD autour de 1,6370.

