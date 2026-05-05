BREAKING: Les données ISM américaines laissent davantage de marge de manœuvre à la FED pour adopter une position accommodante

PMI des services ISM américain : résultat réel 53,6 (prévision 53,7, précédent 54,0) Prix payés dans le secteur des services ISM américain : résultat réel 70,7 (prévision 73,5, précédent 70,7)

Emploi dans le secteur des services ISM aux États-Unis : résultat réel 48 (prévision 48,3, précédent 45,2)

Nouvelles commandes dans le secteur des services ISM aux États-Unis : résultat réel 53,5 (prévision 57,3, précédent 60,6) La paire de devises EUR/USD progresse légèrement après la publication de données de la Fed légèrement accommodantes. Source: xStation Les données macroéconomiques américaines publiées cet après-midi ont brossé un tableau mitigé, bien que globalement positif, de la situation économique aux États-Unis. Les ventes de logements neufs en mars ont surpris très favorablement, atteignant 682 000 unités contre une estimation de 652 000, ce qui représente une hausse de 7,4 % par rapport au mois précédent, après une forte baisse de 17,6 % en février. Ce fort rebond suggère que le marché immobilier fait preuve d'une certaine résilience malgré des taux d'intérêt qui restent élevés. Parallèlement, l'indice ISM du secteur des services s'est établi à 53,6 points en avril, soit légèrement en dessous des 54,0 points de mars et de l'estimation consensuelle de 53,7 points, mais toujours bien au-dessus du seuil des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction. La composante des nouvelles commandes pourrait être source d'inquiétude, car elle est tombée à 53,5 points contre des prévisions de 57,3 points, ce qui pourrait signaler un certain ralentissement de la demande dans les mois à venir. Les données JOLTS de mars ont fait état de 6,866 millions d'offres d'emploi, un chiffre légèrement supérieur aux estimations (6,835 millions), indiquant un marché du travail toujours solide, bien qu'en phase de ralentissement progressif.

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