Les algorithmes de trading visent actuellement un objectif de cours situé autour des 240 à 242 dollars .

L'ascension fulgurante de Nvidia ne laisse personne indifférent sur les marchés financiers. Véritable locomotive sur la durée du secteur des semi-conducteurs, l'entreprise américaine porte la croissance de Wall Street depuis le lancement de ChatGPT en octobre 2022. Pourtant, derrière cette tendance haussière apparemment inébranlable, des signaux techniques commencent à diverger, alertant sur un possible essoufflement du mouvement.

Antoine Andreani, Head of Research chez XTB, propose une lecture approfondie de la structure du prix pour anticiper les prochains mouvements stratégiques du titre. Alors que le marché semble focalisé sur de nouveaux sommets, une analyse géométrique et mathématique révèle des zones de danger que de nombreux investisseurs particuliers pourraient ignorer.

📈 Analyse de la tendance et objectifs algorithmiques

La domination des algorithmes sur le cours

Selon l'analyste Antoine Andreani, environ 90 % des mouvements sur Wall Street sont aujourd'hui dirigés par des algorithmes de trading, tant sur les actions que sur les contrats à terme. Ces programmes informatiques suivent des structures de prix précises basées sur des retraitements mathématiques. Actuellement, Nvidia se trouve dans une dynamique positive après avoir respecté des niveaux de support clés.

L'action a récemment rebondi sur le niveau de retracement de 38,2 %, situé à 164 dollars. Ce rebond technique valide la force de la tendance actuelle et propulse le titre vers de nouveaux objectifs. Les investisseurs doivent comprendre que ces seuils sont des points de repère essentiels pour les "algos" qui dictent le rythme du marché.

L'objectif des 240 dollars en ligne de mire

Le mouvement mesuré actuel projette Nvidia vers une cible précise située entre 240 et 242 dollars. Cette zone représente une résistance psychologique et technique majeure. Pour les investisseurs débutants, il est crucial de noter que si la tendance reste vigoureuse en période courte, l'approche de cet objectif final pourrait déclencher des prises de profits massives de la part des institutions.

Cette progression vers les 240 dollars s'inscrit dans une structure haussière robuste, mais Antoine souligne que le marché n'est jamais linéaire. La résilience du titre face aux incertitudes politiques ou médiatiques prouve sa force, mais incite également à une vigilance accrue alors que l'on atteint des niveaux historiquement élevés.

⚠️ Les signaux d'alerte : Biseau haussier et Vagues d'Elliott

Le danger du biseau haussier macro

L'un des éléments les plus préoccupants identifiés par Antoine est la formation d'un biseau haussier. En analyse technique, un biseau haussier est une figure de retournement qui montre un essoufflement des acheteurs : les prix continuent de monter, mais l'amplitude des mouvements se réduit, et les lignes de tendance convergent.

Si Nvidia atteint les 242 dollars tout en touchant la ligne supérieure de ce biseau, le risque d'un retournement violent devient probable. Cette figure géométrique, que l'on retrouve sur plusieurs des "Sept Magnifiques" (les plus grandes capitalisations technologiques US), suggère que la fin du cycle de hausse actuel pourrait être proche et potentiellement brutale.

La lecture complexe des vagues d'Elliott

Antoine utilise également la théorie des vagues d'Elliott pour décomposer le mouvement de l'action. Cette méthode permet de modéliser la psychologie des investisseurs à travers des cycles de cinq vagues. L'analyste observe que Nvidia a tendance à produire des "vagues 3" et des "vagues 5" très étendues, ce qui explique sa performance hors normes.

Toutefois, une hypothèse alternative émerge : celle d'une "vague B" qui se dirigerait vers les 240 dollars avant de laisser place à une vague C correctrice extrêmement violente. Ce scénario, auquel "personne ne s'attend" selon l'analyste, pourrait ramener le cours vers une "boîte verte" (une zone d'achat idéale) située bien plus bas. Pour un débutant, cela signifie qu'une hausse finale vers 240 dollars pourrait n'être qu'un piège avant une chute importante.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un biseau haussier en bourse ? Un biseau haussier est une figure graphique où les cours oscillent entre deux droites de tendance qui convergent vers le haut. Bien que le prix monte, cela indique souvent une perte de dynamisme des acheteurs et annonce généralement un retournement de tendance à la baisse.

2. Pourquoi les 240 dollars sont-ils considérés comme une zone de danger ? Ce niveau correspond à une cible calculée par les algorithmes de marché (mouvement mesuré) et coïncide avec des résistances géométriques majeures. C'est une zone où de nombreux investisseurs automatiques sont programmés pour vendre, ce qui peut stopper net la hausse.

3. Que sont les vagues d'Elliott mentionnées par l'analyste ? C'est une méthode d'analyse qui considère que les marchés évoluent selon des cycles répétitifs de vagues (hausse et correction). Elle aide à identifier si un mouvement est au début, au milieu ou à la fin de sa progression pour mieux anticiper les retournements.

4. Faut-il vendre ses actions Nvidia immédiatement ? L'analyse d'Antoine Andreani ne constitue pas un conseil en investissement mais une étude technique. Il souligne que la tendance reste "surpuissante" pour le moment, tout en invitant les porteurs de l'action à surveiller le scénario de retournement baissier comme une possibilité sérieuse pour protéger leur capital.

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