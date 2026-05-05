Les bénéficiaires inattendus de l'essor de l'IA : Caterpillar

Caterpillar, le célèbre fabricant américain d'équipements de construction et d'exploitation minière, a publié une nouvelle série de résultats trimestriels exceptionnels. Les valorisations suivent le rythme : le titre a progressé de plus de 50 % depuis le début de l'année, avec une hausse de plus de 30 % rien que pour le mois dernier. Résultats financiers La société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 22 %, qui s'est établi à 17,4 milliards de dollars.

Le segment Énergie et Transports a progressé de plus de 30 % en glissement annuel, tandis que les segments Construction et Ressources ont respectivement augmenté de 39 % et 35 % par rapport à l'année précédente.

Le carnet de commandes a atteint 62,7 milliards de dollars. Les analystes comme les représentants de l'entreprise soulignent le rôle clé joué par le développement massif des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement des modèles d'IA. L'entreprise est en effet devenue incontournable pour l'expansion du secteur. Cela se reflète non seulement dans sa rentabilité, mais aussi dans les attentes du marché quant à ses résultats futurs. D'ici fin 2030, le segment Énergie et Transports devrait à lui seul atteindre un chiffre d'affaires de 59,1 milliards de dollars. Les prévisions de BPA de 47 dollars sur la même période impliquent une croissance des bénéfices de près de 20 % par an.

Tout cela a permis à l'entreprise de redistribuer un montant record de bénéfices aux investisseurs. Caterpillar s'est récemment engagée dans un programme record de rachat d'actions, allouant 5 milliards de dollars.

Il convient également de noter que, selon les données de Bloomberg, l'entreprise n'a toujours pas finalisé les achats totalisant environ 20 milliards de dollars annoncés pour 2024. L'entreprise a-t-elle toutes les raisons de continuer à progresser ? Cela dépend. Tout d'abord, le sentiment actuel à l'égard de l'action repose en grande partie sur l'hypothèse que le rythme de développement des infrastructures d'IA – et de tous les actifs connexes – se maintiendra au moins au niveau actuel. Il s'agit là d'une hypothèse très optimiste. L'IA n'est pas la seule tendance structurelle qui soutient la valorisation de l'entreprise. Il convient de noter que le monde pourrait entrer dans un nouveau cycle pluriannuel d'urbanisation et d'augmentation des investissements dans le secteur minier. Ces tendances devraient être bien plus stables que les investissements liés à l'IA, mais elles seront également plus étalées dans le temps et, très probablement, moins génératrices de marges. En parlant de marges : si les perspectives sont optimistes, les tendances récentes ne sont pas aussi favorables. Source : Bloomberg Finance Lp La question de l'amélioration des marges reste sujette à débat dans un contexte de hausse des coûts de main-d'œuvre, des matières premières et de l'énergie, des facteurs cruciaux pour des entreprises industrielles telles que Caterpillar. Cela a également des répercussions sur les clients de l'entreprise. Source: Bloomberg Finance Lp Du point de vue des multiples, l'entreprise commence également à envoyer des signaux d'alerte. Les hausses atteignent 50 % pour un large éventail d'indicateurs de valorisation. CAT.US (D1) La tendance haussière est restée extrêmement dynamique depuis le début de l'année 2025, et aucun indicateur technique ne laisse actuellement présager un ralentissement de cette tendance. Source : xStation5.

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