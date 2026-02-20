Points clés Core PCE YoY : 3,0% (vs 2,9% attendu, 2,8% précédent)

PCE MoM : 0,4% (vs 0,3% attendu, 0,2% précédent)

Core PCE QoQ : 2,7% (vs 2,6% attendu, 2,9% précédent)

📉 Croissance (PIB T4, estimation avancée) PIB : +1,4% (vs +3,0% attendu)

Indice des prix du PIB : 3,6% (vs 2,8% attendu)

Consommation personnelle : 2,4% (conforme aux attentes, mais en ralentissement vs 3,5% précédent) ➡️ Croissance nettement plus faible que prévu. 🎯 Lecture macro : scénario inconfortable Ces chiffres dessinent un tableau complexe : 📉 Croissance en ralentissement marqué

🔥 Inflation toujours persistante

📊 Pression sur les prix plus forte que prévu

🛍️ Consommation qui ralentit Ce mélange évoque un risque de “mini-stagflation” : activité modérée et inflation résistante. 🏦 Implications pour la Fed La Réserve fédérale se retrouve dans une position délicate : L’inflation dépasse les attentes → rend les baisses de taux plus difficiles à justifier rapidement.

La croissance ralentit fortement → augmente le risque d’un durcissement excessif. Le marché pourrait : Réduire les anticipations de baisses rapides de taux.

Maintenir une prime de risque plus élevée sur les actifs risqués.

Soutenir temporairement le dollar via la surprise inflationniste. 📈 Réactions potentielles des marchés Dollar (USD) : biais haussier à court terme.

Obligations : tensions sur les rendements longs.

Actions : volatilité accrue, pression sur les valeurs de croissance.

Or : réaction dépendra de l’évolution des taux réels. Le facteur clé reste l’évolution des anticipations de politique monétaire. 🔎 Conclusion Les données PCE renforcent le message d’une inflation encore trop élevée, tandis que le PIB déçoit fortement. La Fed devra naviguer entre risque de surchauffe persistante et ralentissement économique. Ce type de configuration tend à accroître la volatilité et à compliquer la trajectoire des marchés à court terme. ❓ FAQ Pourquoi le PCE est-il important ?

C’est l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. La croissance est-elle inquiétante ?

Oui, le PIB à 1,4% est nettement inférieur aux attentes. La Fed peut-elle encore baisser ses taux ?

Oui, mais le timing pourrait être repoussé si l’inflation reste élevée. Le dollar devrait-il monter ?

À court terme, une inflation plus forte que prévu peut soutenir le billet vert. Sommes-nous en stagflation ?

Pas officiellement, mais la combinaison croissance faible + inflation élevée s’en rapproche.

