Les contrats à terme américains évoluent en territoire neutre vendredi, les investisseurs restant prudents avant la publication de deux indicateurs majeurs sur l’inflation et la croissance économique. 📉 Des futures proches de l’équilibre À 12h40 (heure de Paris), les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average reculaient de 24 points, soit 0,1%, tandis que ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 restaient globalement inchangés. La veille, les principaux indices de Wall Street avaient clôturé en baisse, pénalisés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et par certains résultats d’entreprises jugés décevants. 📊 Bilan hebdomadaire contrasté Le S&P 500 se dirige vers un gain hebdomadaire d’environ 0,6%

Le Nasdaq Composite devrait mettre fin à cinq semaines consécutives de baisse avec une progression de 0,6%

Le Dow Jones s’oriente vers un recul de 0,2% sur la semaine 📊 Le PCE et le PIB au centre de l’attention Les investisseurs attendent deux publications majeures : Indice des prix PCE (décembre)

PIB préliminaire du quatrième trimestre 🔎 Le PCE, baromètre clé de la Fed L’indice PCE est la mesure d’inflation privilégiée par la Réserve fédérale. L’attention se concentre sur l’indice de base, attendu au-dessus de l’objectif de 2%. Ces données pourraient influencer les anticipations concernant les taux d’intérêt à court terme. 📈 Une croissance encore solide, mais en ralentissement Les chiffres du PIB devraient montrer que l’économie américaine a terminé 2025 sur une note positive, même si la croissance aurait nettement ralenti par rapport au trimestre précédent. Malgré un ralentissement des dépenses de consommation, un marché immobilier fragilisé et une inflation persistante, l’économie a été soutenue par des investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2026, les grandes entreprises technologiques ayant promis des centaines de milliards de dollars d’investissements dans l’IA. ⚠️ Des inquiétudes sur le crédit privé Les marchés surveillent également le secteur du crédit privé après l’annonce de Blue Owl Capital de vendre 1,4 milliard de dollars d’actifs et de geler les rachats dans l’un de ses fonds afin de réduire son endettement. Cette décision a ravivé les interrogations sur la qualité du crédit et l’exposition aux récentes pertes boursières, notamment dans les valeurs technologiques et logicielles, déjà fragilisées par les craintes liées aux nouveaux modèles d’intelligence artificielle. ⚖️ Une décision attendue de la Cour suprême Les investisseurs gardent également un œil sur la Cour suprême américaine, qui pourrait rendre une décision importante concernant la légalité des droits de douane instaurés par le président Donald Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux. Une telle décision pourrait avoir des répercussions sur le commerce international et le sentiment des marchés. ❓ FAQ Pourquoi les futures américains sont-ils neutres ?

Les investisseurs attendent les données clés sur l’inflation (PCE) et la croissance (PIB) avant de prendre position. Pourquoi l’indice PCE est-il important ?

C’est la mesure d’inflation privilégiée par la Fed pour orienter sa politique monétaire. Que montrent les attentes sur le PIB ?

Une croissance toujours positive au T4 2025, mais en ralentissement par rapport au trimestre précédent. Pourquoi le crédit privé inquiète-t-il ?

Des ventes d’actifs et gels de rachats soulèvent des doutes sur la qualité du crédit et la solidité financière du secteur. Quel est l’enjeu de la décision de la Cour suprême ?

Elle pourrait influencer la légalité des droits de douane américains et impacter les relations commerciales.

