BREAKING: Signaux contrastés en provenance des États-Unis : le brut en baisse, l’essence et les distillats en hausse

Variation hebdomadaire des stocks de carburants : Stocks de pétrole brut : donnée actuelle (prévision : −0,9 million de barils ; précédent : +0,4 million de barils)

Stocks d’essence : donnée actuelle (prévision : +1,9 million de barils ; précédent : +2,86 millions de barils)

Stocks de distillats : donnée actuelle (prévision : +2,2 millions de barils ; précédent : +0,2 million de barils) Pourquoi ces données sont-elles importantes ? Les données hebdomadaires sur les stocks de carburants aux États-Unis sont essentielles car elles reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande sur le marché du pétrole et des produits raffinés dans la plus grande économie mondiale. Les variations des stocks de pétrole brut ont un impact direct sur les prix du pétrole : une baisse des stocks indique généralement une demande plus forte ou une offre plus contrainte, ce qui soutient les prix. Les stocks d’essence permettent d’évaluer la demande des consommateurs, en particulier lors des périodes de forte mobilité, tandis que les stocks de distillats donnent des indications sur l’activité industrielle, le transport et l’état général de l’économie. La publication de ces données provoque souvent une volatilité à court terme sur le marché pétrolier et influence également les valeurs énergétiques ainsi que le sentiment global des investisseurs. Lecture des données Les données publiées montrent une nette divergence dans l’évolution des stocks de carburants américains. Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,93 million de barils, une baisse bien plus marquée qu’attendu (−0,9 million) et à l’opposé de la hausse précédente de 0,4 million de barils, ce qui peut signaler une demande plus soutenue ou une offre contrainte. Dans le même temps, les stocks d’essence ont augmenté de 5,84 millions de barils, largement au-dessus des prévisions (1,9 million) et de la lecture précédente (2,86 millions), suggérant une demande actuelle plus faible des consommateurs. De même, les stocks de distillats ont progressé de 4,98 millions de barils, dépassant nettement les attentes (2,2 millions) et le niveau antérieur (0,2 million), ce qui pourrait indiquer un ralentissement de la demande de la part de l’industrie et des transports. Dans l’ensemble, ces données envoient un signal contrasté pour le marché pétrolier : le repli des stocks de brut apporte un soutien, mais celui-ci est contrebalancé par une forte accumulation des stocks de produits raffinés. Source: xStation5

