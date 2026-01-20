Points clés Sébastien Lecornu engage un premier 49.3 sur le budget 2026

Trois recours au 49.3 sont envisagés d’ici mi-février

Le Parti socialiste annonce qu’il ne censurera pas le gouvernement

LFI et le RN déposent chacun une motion de censure

Le déficit public est ciblé à 5% du PIB

Le budget de l’État pour 2026 entre dans une phase décisive. Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce mardi après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget, en activant l’article 49.3 de la Constitution. Cette décision marque le début d’une séquence politique tendue, mais jugée nécessaire par l’exécutif pour permettre l’adoption du texte avant la mi-février. 🏛️ Un premier 49.3 pour débloquer le budget Un choix assumé après des semaines de blocage Un peu plus de trois mois après y avoir renoncé, Sébastien Lecornu a officialisé lundi le recours au 49.3, reconnaissant une forme d’« amertume » et admettant devoir « revenir sur sa parole ». Selon le Premier ministre, s’entêter à refuser cet outil constitutionnel aurait empêché l’adoption rapide d’un budget. L’exécutif justifie cette décision par l’urgence de doter le pays d’un cadre financier stable, indispensable notamment pour renforcer le budget des armées et répondre à la crise agricole. Une série de trois 49.3 envisagée Ce premier recours au 49.3 sur les recettes devrait être suivi de deux autres, afin de couvrir l’ensemble du projet de loi de finances. Cette stratégie permettrait une promulgation du budget avant la mi-février, malgré l’absence de majorité parlementaire. ⚖️ Un Parlement profondément divisé LFI et le RN annoncent une motion de censure Dans la foulée de l’annonce, La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) ont indiqué qu’ils déposeraient chacun une motion de censure contre le gouvernement. Mathilde Panot, cheffe des députés LFI, a dénoncé sur X un « budget de malheur » imposé « en force ». Marine Le Pen a également critiqué les annonces budgétaires du Premier ministre, les qualifiant d’« irresponsables » et accusant le gouvernement de chercher à « acheter » le Parti socialiste au détriment de l’intérêt national. Le PS ne censurera pas À l’inverse, le Parti socialiste a clairement indiqué qu’il ne soutiendrait pas une censure. Sur RTL, son premier secrétaire Olivier Faure a assuré que les conditions de non-censure du PS seraient remplies, même si la version finale du texte n’était pas encore connue. Cette position est déterminante, car elle réduit fortement les chances de succès d’une motion de censure. 📉 Un débat budgétaire sous tension Des inquiétudes sur la trajectoire des finances publiques Le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, s’est dit « très inquiet » de la situation budgétaire de la France. Il a rappelé qu’il y a un an, l’objectif de déficit était fixé à 4,7%, contre moins de 5% aujourd’hui. Sur Radio J, il a dressé un tableau alarmant, estimant que la situation financière du pays était « très grave », soulignant les risques à long terme en l’absence de redressement crédible. Des critiques sur l’aggravation du déficit Du côté du RN, Jean-Philippe Tanguy a dénoncé sur RMC-BFMTV un « chantage » politique et des mesures qu’il juge déséquilibrées, estimant qu’elles aggraveraient le déficit, même si l’absence de budget pourrait aussi freiner la hausse des crédits militaires. 🌾 Des soutiens au sein du gouvernement Le monde agricole salue la décision La ministre de l’Agriculture Annie Genevard a estimé que Sébastien Lecornu avait pris « la bonne décision ». Selon elle, après des semaines de discussions, le pays risquait un enlisement parlementaire, et le recours au 49.3 permet de sortir de l’impasse. Elle a également salué le « travail de compromis » engagé par le Premier ministre. Le soutien du président de la République Le président Emmanuel Macron a lui aussi soutenu la démarche. Devant les ministres, il a estimé que la copie budgétaire présentée permettait de contenir le déficit à 5% du PIB et de « permettre au pays d’avancer ». ❓ FAQ Qu’est-ce que l’article 49.3 de la Constitution ?

Le 49.3 permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote, sauf si une motion de censure est adoptée par l’Assemblée nationale. Pourquoi Sébastien Lecornu utilise-t-il le 49.3 pour le budget 2026 ?

Le gouvernement estime qu’aucune majorité stable ne permettrait de voter le budget et souhaite éviter une impasse prolongée. Combien de 49.3 sont prévus pour ce budget ?

L’exécutif envisage trois recours au 49.3 pour couvrir l’ensemble du projet de loi de finances. Le gouvernement risque-t-il la censure ?

LFI et le RN déposeront une motion de censure, mais le PS a annoncé qu’il ne censurerait pas le gouvernement, réduisant le risque. Quand le budget 2026 pourrait-il être définitivement adopté ?

Le gouvernement vise une promulgation du budget avant la mi-février.

