Conférence du FOMC : moins de membres sont favorables à des baisses de taux. L'EUR/USD passe sous la barre des 1,15

L'orientation actuelle de la politique monétaire reste appropriée.

Les répercussions de la situation au Moyen-Orient sont incertaines.

Les anticipations d'inflation ont fortement augmenté, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole.

Les projections d'inflation ont été revues à la hausse pour l'année en cours.

Les anticipations d'inflation à long terme restent compatibles avec l'atteinte de l'objectif de 2 % à l'horizon de prévision.

La Fed continue d'adopter une approche consistant à s'adapter à l'évolution de l'inflation et des conditions sur le marché du travail.

Les précédentes décisions de baisse des taux devraient soutenir le marché du travail.

L'inflation devrait augmenter à court terme, mais elle est difficile à prévoir à long terme.

La Fed prendra ses décisions réunion par réunion.

Déclarations équilibrées de M. Powell. La Fed semble rester en mode attentiste, au moins jusqu'à la fin de son mandat actuel.

L'inflation reste sur une trajectoire descendante, malgré la récente crise du pétrole (dont la durée est inconnue).

Auparavant, de nombreux signes indiquaient que l'inflation commençait à baisser (progrès dans la limitation des effets des droits de douane sur les prix des produits).

Si aucune progression dans la baisse de l'inflation n'est observée d'ici le milieu de l'année, il sera difficile d'envisager des baisses de taux.

Un peu moins de membres du FOMC soutiennent désormais une baisse, mais le consensus continue de pencher en sa faveur. Renforcement du dollar.

Il convient de noter que, bien que le consensus en faveur d'une baisse en 2026 reste inchangé, moins de membres du FOMC l'indiquent désormais. Source: Bloomberg Finance LP

Le choc du pétrole pourrait se répercuter sur l'inflation sous-jacente. Si l'inflation ne progresse pas, il n'y aura pas de baisse des taux.

Le ralentissement de la réduction des droits de douane a entraîné une révision à la hausse des prévisions d'inflation.

Ces prévisions sont en partie revues à la hausse en raison de la hausse des prix du pétrole.

La Fed ne peut pas évaluer pleinement l'impact du choc du pétrole sur l'économie.

Le choc du pétrole pourrait être partiellement ou totalement compensé par une augmentation de la production énergétique nationale (hausse de l'extraction du pétrole, du gaz, etc.).

Les taux d'intérêt se situent à la frontière entre une politique neutre et restrictive.

Il est désormais essentiel de maintenir des taux légèrement restrictifs, mais sans excès.

La Fed se trouve dans une situation délicate, devant trouver un équilibre entre divers facteurs de risque.

Plusieurs commentaires quelque peu hawkish ont entraîné une chute plus marquée de l'EURUSD sous la barre des 1,150.

M. Powell n'a pas l'intention de quitter son poste tant que l'enquête du ministère de la Justice sur les irrégularités se poursuit.

M. Powell n'a pas encore décidé s'il resterait gouverneur de la Fed à l'issue de son mandat de président. Il prendra sa décision en fonction de ce qui servira au mieux les intérêts du peuple américain et de l'économie.

Le marché du travail montre certains signes de faiblesse, principalement en matière de création d'emplois. Le bilan des risques est négatif.

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