Calendrier économique : décision de la BoE sur les taux d'intérêt, stocks de gros aux États-Unis (07/08/2025)

Les droits de douane réciproques imposés par Donald Trump sont entrés en vigueur à minuit, mettant fin à une période d'incertitude record quant à l'orientation de la politique commerciale américaine. Si plusieurs publications macroéconomiques importantes sont attendues jeudi, l'attention des investisseurs sera en partie tournée vers la montée des tensions entre la Russie et les États-Unis (ainsi que vers les sanctions imposées aux partenaires commerciaux du Kremlin). L'événement le plus important pour le marché des changes sera sans aucun doute la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt. Le consensus table sur une baisse de 25 points de base à 4 %, malgré la persistance des pressions inflationnistes au Royaume-Uni. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Outre-Atlantique, nous aurons les habituelles données sur les demandes d'allocations chômage et les ventes en gros aux États-Unis. Raphael Bostic, membre de la Réserve fédérale américaine, connu récemment pour son ton plutôt hawkish-conservateur, doit également s'exprimer. Les résultats de plusieurs entreprises sont attendus, notamment ceux de Warner Bros, Datadog, Peloton Interactive et Eli Lilly. Calendrier économique du jour : 13h00, Royaume-Uni – Compte rendu de la réunion du MPC 13h00, Royaume-Uni – Décision sur les taux d'intérêt pour le mois d'août : Prévisions : 4,00 % ; précédent : 4,25 % 13h00, Royaume-Uni – Répartition des votes du MPC de la BOE (hausse-maintien-baisse) : Prévisions : 0-1-8 ; précédent : 0-6-3 13h30, Royaume-Uni – Discours du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey 14h30, États-Unis – Coûts unitaires de main-d'œuvre (en glissement trimestriel) (T2) : Prévisions : 1,6 % ; précédentes : 6,6 % 14h30, États-Unis – Productivité non agricole (en glissement trimestriel) (T2) : Prévisions : 1,9 % ; précédentes : -1,5 % 14h30, États-Unis – Demandes d'allocations chômage : Demandes initiales : prévisions : 221 000 ; précédentes : 218 000

Moyenne sur 4 semaines : précédentes : 221 000

Demandes continues : prévisions : 1,950 million ; précédentes : 1,946 million 16h00, États-Unis – Ventes en gros pour juin : Précédent : -0,3 % en variation mensuelle 16h00, États-Unis – Stocks de gros pour juin : Prévisions : +0,2 % en variation mensuelle ; Précédent : -0,3 % en variation mensuelle 16h00, États-Unis – Discours de Raphael Bostic, membre du FOMC 16h00, Canada – Rapport PMI Ivey de juillet : Prévisions : 55,2 ; précédent : 53,3 19h00, États-Unis – Données sur le PIB : Modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta (T3) : Prévisions : 2,5 % ; précédent : 2,5 % 19h00, États-Unis – Adjudication d'obligations du Trésor à 30 ans : Précédent : 4,889 % 22h00, États-Unis – Discours du président américain Donald Trump 22h30, États-Unis – Bilan de la Réserve fédérale : Précédent : 6,643 milliards

