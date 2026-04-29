Calendrier économique : décision de la Fed, publication des résultats de Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet

À quoi faut-il prêter attention lors de la séance d'aujourd'hui ? Les événements clés de la journée sont les décisions de taux d'intérêt de la Fed (20 h) et de la Banque du Canada (15 h 45), dans les deux cas, les taux devraient rester inchangés, mais les conférences de presse (Powell à 20 h 30, Banque du Canada à 16 h 30) pourraient fournir des indices sur l'orientation future de la politique monétaire dans un contexte d'inflation élevée des prix de l'énergie. Les données sur les commandes de biens durables, les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis (14 h 30) donneront un aperçu de l'état de l'économie réelle américaine. Les données officielles de l'EIA sur les stocks de pétrole brut confirmeront ou infirmeront le rapport de l'API publié hier. En Europe, l'attention se portera sur les données d'inflation, l'IPC allemand et l'IPCH, qui montreront dans quelle mesure la crise énergétique affecte les prix à la consommation dans la zone euro. Ces données pourraient limiter la marge de manœuvre de la BCE pour envoyer des signaux accommodants. Ce soir marque le point culminant de la saison des résultats : pas moins de quatre méga-capitalisations doivent publier leurs résultats après la clôture du marché : Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Amazon. Il s’agit d’entreprises qui pèsent lourdement dans les indices S&P 500 et Nasdaq, et dont les résultats pourraient déterminer l’orientation du marché pour les semaines à venir. Les investisseurs s'attendent non seulement à ce que les bénéfices dépassent les prévisions, mais aussi à des preuves concrètes de la monétisation de l'IA, de la croissance du cloud et d'une rentabilité soutenue malgré la hausse des coûts. Les marchés profitent de chaque repli pour acheter, dans l'espoir de nouvelles concessions géopolitiques, mais rien n'a fondamentalement changé : l'absence de nouveaux catalyseurs, avec un prix du pétrole supérieur à 100 dollars et le détroit d'Ormuz fermé, constitue une menace réelle pour la poursuite de la reprise. Le programme d'aujourd'hui est indiqué ci-dessus. Source: xStation

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