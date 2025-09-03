Calendrier économique : Indice PMI des services en Europe ; JOLTS aux États-Unis (03/09/2025)

Les turbulences entourant les droits de douane imposés par Donald Trump passent au second plan alors que les marchés attendent la décision de la Cour suprême, tandis que les investisseurs se concentreront aujourd'hui sur une série de publications macroéconomiques clés en Europe et aux États-Unis. En Europe, l'attention se portera sur une série de rapports PMI sur les services, qui devraient afficher leur plus forte accélération depuis mars. Au-delà des données PMI, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera et le MPC polonais annoncera sa décision en matière de taux d'intérêt. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Aux États-Unis, le rapport JOLTS sur les ouvertures d'emploi pour le mois de juillet occupera le devant de la scène. Après la publication de données ISM sur l'emploi moins fortes que prévu, les marchés rechercheront de nouveaux éléments justifiant une éventuelle baisse des taux de la Fed. Neel Kashkari, membre du FOMC, accordera également une interview. Calendrier économique du jour : 09h15, Espagne – Rapport PMI d'août : PMI des services prévu à 54,4 ; précédent à 55,1 ; 09h30, Royaume-Uni – Discours de Mann, membre du MPC de la BoE 09h30, Zone euro – Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE 09h50, France – Rapport PMI d'août : PMI composite prévu à 49,8 ; précédent à 48,6 ;

Prévision du PMI des services : 49,7 ; précédent : 48,5 ; 09h55, Allemagne – Rapport PMI d'août : Prévision du PMI composite : 50,9 ; précédent : 50,6 ;

Prévision du PMI des services : 50,1 ; précédent : 50,6 ; 10h00, Zone euro – Rapport PMI d'août : Prévision du PMI des services : 50,7 ; précédent : 51,0 ;

Prévision PMI composite : 51,1 ; précédent : 50,9 ; 10h30, Royaume-Uni – Rapport PMI d'août : Prévision PMI des services : 53,6 ; précédent : 51,8 ;

Prévision PMI composite : 53,0 ; précédent : 51,5 ; 11h30, Allemagne – Adjudication des Bunds à 10 ans : précédent : 2,690 % ; 14h00, Pologne – Décision sur les taux d'intérêt de septembre : prévision 4,75 % ; précédent 5,00 % ; 14h30, Canada – Productivité du travail (trimestre sur trimestre) T2 : prévision -0,2 % ; précédent 0,2 % ; 15h15, Royaume-Uni – Auditions du Comité du Trésor de la BoE MPC 16h00, États-Unis – Commandes de biens durables en juillet : Commandes industrielles hors transport : précédente 0,4 % de variation mensuelle ;

Commandes industrielles : prévision -1,3 % de variation mensuelle ; précédente -4,8 % de variation mensuelle ;

Biens durables hors transport : précédent 1,1 % de variation mensuelle ;

Biens durables hors défense : prévision -2,5 % de variation mensuelle ; précédent -2,5 % de variation mensuelle. 16h00, États-Unis – Offres d'emploi JOLTS (juillet) : prévision 7,380 millions ; précédent 7,437 millions ; 19h30, États-Unis – Discours de Kashkari, membre du FOMC 20h00, États-Unis – Livre beige 22h30, États-Unis – Rapport de l'EIA : Stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'API : précédent -0,974 million.

