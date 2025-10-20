NATGAS explose de 12 % 🚨📈

Points clés Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont augmenté de 11 % pour atteindre 3,34 $/mmBtu, en raison des prévisions météorologiques annonçant un refroidissement, des flux élevés d'exportation de GNL, de la baisse de la production dans les 48 États contigus et des prévisions robustes de la demande de chauffage, combinés à un rachat agressif des positions courtes, tandis que les stocks de gaz abondants, supérieurs de 4 % à la moyenne sur cinq ans, ont contribué à atténuer les inquiétudes liées à l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain (NATGAS) ont bondi de 11 % lundi, le contrat de novembre atteignant 3,34 $/mmBtu, son plus haut niveau en près de deux semaines et la plus forte hausse quotidienne depuis fin septembre. Cette évolution a été stimulée par les prévisions météorologiques annonçant un refroidissement, qui ont entraîné une forte augmentation de la demande de chauffage, faisant passer les prévisions de LSEG pour les degrés-jours de chauffage sur deux semaines de 118 à 164.

Les analystes ont également souligné le rachat agressif de positions courtes après une période d'accumulation de positions spéculatives, amplifiant la reprise alors que les traders se précipitaient pour sortir de leurs paris baissiers. Les flux d'exportation de GNL ont atteint des niveaux quasi records à 16,4 bcfd en octobre, contre 15,7 bcfd le mois dernier, ce qui témoigne d'une demande internationale soutenue et a encore alimenté la hausse.

Dans le même temps, la production des 48 États contigus a légèrement baissé à 106,6 milliards de pieds cubes par jour, et bien que les stocks américains soient supérieurs d'environ 4 % à la moyenne sur cinq ans, la faiblesse persistante de la production et la vigueur des exportations rendent le marché sensible aux variations de l'offre. Les prix de référence ont rebondi de plus de 15 % au cours du dernier mois, la dynamique haussière reflétant à la fois le resserrement des équilibres et le risque météorologique haussier.

Le NATGAS a franchi la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours (courbe dorée sur le graphique ci-dessous), qui a toujours été un point important dans la tendance générale à long terme. Le franchissement de ce niveau inverse théoriquement la tendance baissière précédente de l'actif en une tendance haussière. Cependant, il convient de rappeler que les réserves globales de gaz aux États-Unis restent supérieures à la moyenne historique. Source: xStation

