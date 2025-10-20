Points clés OLMA s’effondre après des résultats décevants d’un essai clinique de phase 1B/2 sur le cancer du sein métastatique, où le critère principal de survie sans progression n’a pas été atteint.

s’effondre après des résultats décevants d’un essai clinique de phase 1B/2 sur le cancer du sein métastatique, où le critère principal de survie sans progression n’a pas été atteint. EXEL chute après des résultats mitigés d’un essai de phase 3 sur le cancer colorectal métastatique, malgré l’atteinte d’un des deux objectifs principaux.

chute après des résultats mitigés d’un essai de phase 3 sur le cancer colorectal métastatique, malgré l’atteinte d’un des deux objectifs principaux. SMMT recule malgré des résultats positifs d’un essai clinique en Chine sur le cancer du poumon, en raison de doutes sur la généralisation des bénéfices.

Santé OLMA (Palobiofarma) -14% : Les actions ont chuté après l’annonce de nouvelles données de l’essai de phase 1B/2 sur le palazestrant en combinaison avec le ribociclib chez des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique ER+/HER2-, présentées à l’ESMO 2025. Les résultats ont montré qu’avec un suivi médian de 10,8 mois, le groupe traité à 90 mg n’a pas atteint la survie sans progression (PFS), un critère clé.

EXEL (Exelixis) -13% : Après avoir annoncé les résultats détaillés de l’essai pivot de phase 3 STELLAR-303 , évaluant le zanzalintinib en combinaison avec l’atezolizumab par rapport au régorafénib chez des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique non-MSI-H préalablement traité. L’étude a atteint un seul de ses deux critères principaux (réduction du risque de progression ou de décès), laissant des incertitudes sur son efficacité globale.

SMMT (Summit Therapeutics) -7% : Après avoir annoncé que l’ivonescimab en combinaison avec une chimiothérapie a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 40 % par rapport au tislelizumab générique et à la chimiothérapie dans un type de cancer du poumon, lors d’un essai mené par son partenaire Akeso en Chine. Bien que prometteurs, ces résultats soulèvent des questions sur leur applicabilité en dehors de la Chine. La société prévoit de déposer une demande d’approbation auprès de la FDA au T4 2025. Technologie APP (AppLovin) -6% : Après qu’un nouveau vendeur à découvert (Fuzzy Panda) a émis des réserves, citant un article du New York Post du week-end selon lequel AppLovin fait l’objet d’une enquête pour violation de la vie privée, suite à des allégations de mauvaise conduite de la part de vendeurs à découvert. (Source) Automobile RIVN (Rivian) -2% : A été déclassée à Sous-performance (de Neutre) chez Mizuho, avec un objectif de cours abaissé à 10 dollars (contre 14 dollars précédemment). Mizuho cite un ralentissement de la demande en véhicules électriques, l’expiration des crédits d’impôt de l’Inflation Reduction Act, et des vents contraires attendus en 2026 pour Rivian, en raison d’un affaiblissement des ventes automobiles en Amérique du Nord et des risques en Chine.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."