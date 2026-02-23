Calendrier économique : indice PPI américain et résultats de Nvidia cette semaine 🔎

Le calendrier macroéconomique de la semaine à venir s'annonce très intéressant. Plusieurs rapports clés seront publiés, notamment l'indice PPI américain vendredi. De plus, nous aurons également l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et les commandes de biens durables dans le secteur industriel, respectivement mardi et lundi. Entre les publications macroéconomiques, nous entendrons également plusieurs discours de représentants de la Fed lundi, mardi et mercredi. Pour les investisseurs sur les marchés boursiers, l'événement clé sera la publication de ce qui est probablement le rapport le plus important de toute la saison des résultats : celui de Nvidia. L'attention des investisseurs se portera également sur les entreprises de consommation, de technologie et d'assurance. Les entreprises suivantes présenteront leurs rapports trimestriels : Calendrier économique détaillé : Lundi 23 février 08h30 – Inflation des prix à la production en Suisse

10h00 – Données IFO en Allemagne

10h00 – Ventes au détail en Pologne

16h00 – Commandes de biens durables aux États-Unis

18h30 – Discours de Lagarde Mardi 24 février 02h00 – Décision sur les taux d'intérêt en Chine

10h00 – Taux de chômage en Pologne

16h00 – Indice de confiance des consommateurs américains

22h40 – Variation des stocks de pétrole américains (API) Mercredi 25 février 01h30 – IPC en Australie

08h00 – PIB en Allemagne

09h00 – PIB en Suisse

11h00 – IPCH dans la zone euro

16h30 – Stocks de pétrole aux États-Unis (DoE)

Après la clôture US (~22h00) – Résultats de Nvidia Jeudi 26 février 14h30 – Demandes initiales d'allocations chômage (US)

16h30 – Stocks de gaz naturel (EIA)

00h30 (vendredi matin) – IPC de Tokyo (Japon) Vendredi 27 février 02h30 – PMI CFLP Chine

08h45 – Inflation IPC en France

14h00 – Inflation IPC en Allemagne

14h30 – PIB Canada

14h30 – Inflation PPI États-Unis

