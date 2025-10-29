Calendrier économique : La Fed, la Banque du Canada et les entreprises du Mag 7 se disputent l'attention des investisseurs (29.10.2025)

Points clés La Fed devrait abaisser ses taux d’intérêt de 25 points de base aujourd’hui.

Les marchés seront attentifs aux indications sur la trajectoire d’assouplissement prévue pour 2025.

En dehors des décisions de la Fed et de la Banque du Canada, les investisseurs surveillent les résultats clés d’Alphabet, Microsoft et Meta.

La séance de mercredi pourrait marquer le pic de volatilité des marchés cette semaine, alors que l’attention des investisseurs se partage entre les résultats des géants de la Tech et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pour l’heure, les contrats à terme sur indices américains reflètent un optimisme mesuré, porté par les attentes élevées entourant Alphabet et Microsoft, avant la publication de leurs résultats. Le marché des swaps intègre depuis plusieurs semaines quasiment avec certitude une baisse de taux de 25 points de base aujourd’hui. L’enjeu principal de la conférence de presse de Jerome Powell sera donc de déterminer s’il existe une marge pour de nouvelles baisses en 2025. Les données récentes sur l’inflation ont renforcé les anticipations d’un nouvel assouplissement, faisant de cette réunion un possible tournant vers une Fed plus accommodante. Parallèlement, les investisseurs suivront également la décision de la Banque du Canada, alors que la banque centrale est confrontée à un marché du travail en perte de vitesse. Les entreprises publiant leurs résultats aujourd’hui incluent : Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks et UBS. Calendrier économique du jour : 09h00 – Espagne – Données sur le PIB (T3) : PIB (en glissement annuel) : actuel 2,8 % ; prévision 3,0 % ; précédent 3,1 %

PIB (en glissement trimestriel, T3) : actuel 0,6 % ; prévision 0,6 % ; précédent 0,8 % 09h00 – Espagne – Données sur les ventes au détail (septembre) :

Ventes au détail (en glissement annuel) : actuel 4,2 % ; précédent 4,5 % 11h30 – Allemagne – Adjudication d’obligations d’État à 10 ans (Bund) :

Précédent : 2,720 % 14h45 – Canada – Décision sur les taux d’intérêt (décembre) :

Prévision 2,25 % ; précédent 2,50 % 14h45 – Canada – Déclaration de la Banque du Canada

14h45 – Canada – Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada 15h00 – États-Unis – Données sur le marché immobilier (septembre) :

Indice des promesses de ventes de logements (mensuel) : prévision 1,6 % ; précédent 4,0 % 15h30 – États-Unis – Rapport de l’EIA : Stocks de fioul domestique : précédent 0,088 M

Stocks de brut : prévision -0,900 M ; précédent -0,961 M

Taux de traitement du brut en raffinerie (hebdomadaire) : précédent 0,600 M

Importations de brut : précédent 0,656 M

Stocks de brut à Cushing : précédent -0,770 M

Production de distillats : précédent 0,040 M

Demande de distillats (EIA) : prévision -1,800 M ; précédent -1,479 M

Production d’essence : précédent 0,235 M

Taux d’utilisation des raffineries (hebdomadaire) : précédent 2,9 %

Stocks d’essence : prévision -1,900 M ; précédent -2,147 M 15h30 – Canada – Conférence de presse de la Banque du Canada 16h30 – États-Unis – Données sur le PIB :

Estimation du PIBNow de l’Atlanta Fed (T3) : prévision 3,9 % ; précédent 3,9 % 19h00 – États-Unis – Décision sur les taux d’intérêt (décembre) :

Prévision 4,00 % ; précédent 4,25 % 19h00 – États-Unis – Communiqué du FOMC

19h30 – États-Unis – Conférence de presse du FOMC 20h30 – Zone euro – Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."