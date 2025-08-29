Calendrier économique - Le marché attend l'inflation PCE

La publication de données la plus importante de la séance d'aujourd'hui sera sans aucun doute le rapport sur l'inflation des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis. En tant que mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, ce rapport pourrait être déterminant pour établir un consensus en faveur d'une baisse des taux, même si les données sur l'IPC et le marché du travail (NFP) du mois d'août seront également publiées avant la réunion de septembre. Il convient de noter que l'inflation PCE pourrait être élevée en raison des droits de douane, même si l'impact principal devrait se faire sentir dans les chiffres d'août. Cet après-midi, l'Allemagne, première économie de la zone euro, publiera également ses données sur l'inflation, tandis que l'indice final de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour le mois d'août sera publié peu après l'ouverture de la séance américaine. Plus tôt dans la matinée, les chiffres des ventes au détail en Allemagne ont été publiés, affichant une performance faible. Les ventes ont baissé de 1,5 % en glissement mensuel en juillet, une baisse plus forte que les 0,4 % attendus. Les prix à l'importation ont baissé de 1,4 % en glissement annuel et de 0,4 % en glissement mensuel, une baisse plus importante que prévu, liée à la vigueur de l'euro. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En France, l'inflation IPC en août s'est établie à 0,9 % en glissement annuel, contre 1,0 % prévu. Le PIB final du deuxième trimestre s'est établi à 0,3 % en glissement trimestriel, conformément aux attentes. Calendrier : 09h00 Espagne - Inflation IPC en août (prévision : 2,8 % en glissement annuel ; précédent : 2,7 % en glissement annuel)

- Inflation IPC en août (prévision : 2,8 % en glissement annuel ; précédent : 2,7 % en glissement annuel) 09h00 Espagne - Inflation mensuelle IPC en août (prévision : 0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,1 % en glissement mensuel)

- Inflation mensuelle IPC en août (prévision : 0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,1 % en glissement mensuel) 09h00 Espagne - Ventes au détail en juillet (prévision : 0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,3 % en glissement mensuel)

- Ventes au détail en juillet (prévision : 0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,3 % en glissement mensuel) 14h00 Allemagne - Inflation IPC en août (prévision : 2,1 % en glissement annuel ; précédent : 2,0 % en glissement annuel)

- Inflation IPC en août (prévision : 2,1 % en glissement annuel ; précédent : 2,0 % en glissement annuel) 14h00 Allemagne - Inflation IPC mensuelle en août (prévision : 0,0 % en glissement mensuel ; précédent : 0,3 % en glissement mensuel)

- Inflation IPC mensuelle en août (prévision : 0,0 % en glissement mensuel ; précédent : 0,3 % en glissement mensuel) 14h30 États-Unis - Inflation PCE de base (prévision : 2,9 % en glissement annuel ; précédent : 2,8 % en glissement annuel)

- Inflation PCE de base (prévision : 2,9 % en glissement annuel ; précédent : 2,8 % en glissement annuel) 14h30 États-Unis - Inflation PCE de base mensuelle (prévision : 0,3 % en glissement mensuel ; précédent : 0,3 % en glissement mensuel)

- Inflation PCE de base mensuelle (prévision : 0,3 % en glissement mensuel ; précédent : 0,3 % en glissement mensuel) 14h30 États-Unis - Inflation PCE (prévision : 2,6 % en glissement annuel ; précédent : 2,6 % en glissement annuel)

- Inflation PCE (prévision : 2,6 % en glissement annuel ; précédent : 2,6 % en glissement annuel) 14h30 États-Unis - Inflation PCE mensuelle (prévision : 0,3 % en glissement mensuel ; précédent : 0,3 % en glissement mensuel)

- Inflation PCE mensuelle (prévision : 0,3 % en glissement mensuel ; précédent : 0,3 % en glissement mensuel) 14h30 Canada - PIB annualisé au deuxième trimestre (prévision : -0,6 % ; précédent : 2,2 %)

- PIB annualisé au deuxième trimestre (prévision : -0,6 % ; précédent : 2,2 %) 14h30 Canada - PIB mensuel en juin (prévision : 0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,1 % en glissement mensuel)

- PIB mensuel en juin (prévision : 0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,1 % en glissement mensuel) 16h00 États-Unis - Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août (prévision : 58,6 ; Précédent : 61,7)

- Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août (prévision : 58,6 ; Précédent : 61,7) 16h00 États-Unis - Anticipations d'inflation à 1 an (Prévisions : 4,9 % ; Précédent : 4,5 %)

- Anticipations d'inflation à 1 an (Prévisions : 4,9 % ; Précédent : 4,5 %) 16h00 États-Unis - Anticipations d'inflation à 5 ans (Prévisions : 3,9 % ; Précédent : 3,4 %)

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."