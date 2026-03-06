Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (06.03.2026)

Les marchés financiers se sont réveillés en mars face à une nouvelle réalité. La décision de Donald Trump de frapper l'Iran a déclenché des mouvements importants sur les marchés mondiaux, en particulier dans le secteur des matières premières énergétiques. L’attention des investisseurs se concentre désormais sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient, et notamment sur la question de savoir si le détroit d’Ormuz restera ouvert au trafic des pétroliers.

Cela ne signifie toutefois pas que les facteurs macroéconomiques ont disparu. Dans la semaine à venir, les marchés devront digérer des données clés sur l’inflation aux États-Unis, notamment les indices CPI et PCE. Compte tenu de la combinaison des risques géopolitiques et des publications macroéconomiques imminentes, trois marchés méritent une attention particulière : le pétrole (OIL), le Bitcoin et la paire EURUSD.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont augmenté de près de 50 % depuis le début de l’année, atteignant leur plus haut niveau depuis 2024. Les risques liés à l’approvisionnement semblent désormais encore plus graves qu’au début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022.

Bien que le marché se trouve théoriquement en situation de surabondance et que certaines expéditions puissent être réacheminées par des voies alternatives au détroit d’Ormuz, le marché mondial a clairement subi un choc. Si la perturbation se prolonge plusieurs semaines, les prix pourraient revenir aux niveaux extrêmes observés il y a deux ans.

Il convient également de noter que les niveaux actuels sont politiquement difficiles à accepter pour les consommateurs américains. L’administration Trump pourrait donc être sous pression pour trouver une résolution rapide, qu’elle soit militaire ou diplomatique, afin de favoriser une désescalade.

BITCOIN

Le Bitcoin a atteint son plus haut niveau en un mois début mars. Les cryptomonnaies semblent regagner de l’attrait comme alternative en période d’incertitude géopolitique, même si l’expérience de 2022 incite à la prudence quant à leur rôle en tant que « valeur refuge ».

Les gains récents ont été soutenus par la dynamique autour du Clarity Act, une loi clé pour le secteur des cryptomonnaies. Son adoption pourrait stimuler considérablement l’intérêt des institutions pour les actifs numériques.

Donald Trump a également exhorté le secteur bancaire à conclure un accord avec l’industrie des actifs numériques et à cesser de freiner son développement.

EURUSD

La paire EURUSD a chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2025 et pourrait continuer à se déprécier si les prix des matières premières restent élevés.

L’euro est particulièrement sensible à la hausse des prix du GNL, tandis que des prix pétroliers élevés limitent la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne pour baisser ses taux d’intérêt.

Le rapport NFP américain publié vendredi a renforcé l’incertitude. Après un mois de janvier très solide, février a enregistré une baisse de près de 100 000 emplois, accompagnée d’une hausse du taux de chômage et de la croissance des salaires.

Les prochains chiffres de l’inflation (IPC de février et PCE de janvier) seront donc cruciaux. Tout signe de persistance des pressions sur les prix pourrait retarder les anticipations de baisse des taux américains, malgré les signes de faiblesse émergents sur le marché du travail, encore difficiles à interpréter en raison de la volatilité récente des données.