Calendrier économique : les données américaines faussées par le Shutdown

Le calendrier macroéconomique mondial pour les sessions européennes et nord-américaines est relativement léger après les publications importantes précédentes. Les marchés ont déjà digéré la décision de la Banque centrale australienne de relever ses taux d'intérêt, une mesure qui a déjoué les prévisions de plusieurs banques d'investissement qui s'attendaient à ce que la RBA maintienne ses taux inchangés plus longtemps. Parallèlement, les données sur l'inflation en France continuent de surprendre à la baisse. L'IPC annuel français a ralenti à seulement 0,3 % en glissement annuel, manquant le consensus de 0,6 % et se refroidissant considérablement par rapport aux 0,8 % précédents. Sur une base mensuelle, les prix ont chuté de 0,3 %. Cette semaine, les acteurs du marché restent principalement focalisés sur la paralysie opérationnelle à Washington. La fermeture actuelle du gouvernement américain a entraîné la fermeture d'agences fédérales clés, notamment le Bureau of Labor Statistics (BLS). En conséquence, le rapport très attendu sur les emplois non agricoles (NFP), initialement prévu pour ce vendredi, a été officiellement reporté. En l'absence de données de premier plan sur l'emploi aux États-Unis, l'agenda d'aujourd'hui se concentre sur les déclarations des banques centrales, les données sur les stocks privés et les dernières informations sur le marché du travail en Nouvelle-Zélande. Les investisseurs restent également très attentifs au cycle des résultats des entreprises, AMD devant publier ses résultats après la clôture de la bourse de New York. Calendrier économique (toutes les heures sont en GMT) 14h00 – Discours de Barkin, membre de la Fed

– Rapport hebdomadaire de l'API sur les stocks de pétrole brut 22h45 – Données sur le marché du travail néo-zélandais (T4) : Variation de l'emploi : prévision 0,5 % en glissement trimestriel ; précédent 0,5 % en glissement trimestriel Indice du coût de la main-d'œuvre : prévision 0,3 % en glissement trimestriel ; précédent 0,0 % en glissement trimestriel Taux de chômage : prévision 5,3 % ; précédent 5,3 %

– Données sur le marché du travail néo-zélandais (T4) : 23h00 – Indice PMI des services en Australie : prévision 56 ; précédent 51,1 Résultats des entreprises AMD (AMD.US) – Après la clôture du marché

– Avant l'ouverture du marché Pfizer (PFE.US) – Avant l'ouverture du marché AMD devrait afficher un chiffre d'affaires de 9,67 milliards de dollars, soit une augmentation de 27 % en glissement annuel. Si la société atteint ces objectifs, elle poursuivra sur la lancée du troisième trimestre, où son chiffre d'affaires a dépassé de 5 % les prévisions consensuelles. Le BPA consensuel s'établit à 1,32 $. Historiquement, AMD affiche des performances modérément supérieures aux prévisions, dépassant les estimations de chiffre d'affaires de 2 % en moyenne au cours des huit derniers trimestres.

