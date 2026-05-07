Calendrier économique : les marchés se concentrent sur les données allemandes et les interventions des responsables de la banque centrale

La séance de jeudi s'annonce relativement chargée, tant en termes de publications macroéconomiques que de discours des responsables des banques centrales. Les investisseurs se concentreront principalement sur les données industrielles et commerciales européennes, les décisions de taux d'intérêt en Suède et en Norvège, ainsi que sur les nombreuses déclarations des représentants de la BCE et de la Fed. Les données industrielles allemandes, particulièrement solides, retiennent l'attention, car elles pourraient contribuer à améliorer le sentiment à l'égard de l'économie européenne. Plus tard dans la journée, l'attention des marchés se portera sur les États-Unis, où les données sur le marché du travail et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale seront déterminantes. Calendrier économique du jour 08h Allemagne : Commandes industrielles corrigées des variations saisonnières (m/m) : mars : résultat 5 % : (prévision 1 %) : (précédent 1,4 %) 08h Allemagne : Commandes industrielles non corrigées des variations saisonnières (a/a) : mars : (précédent 2,2 %) 08h Allemagne : Commandes industrielles corrigées des variations saisonnières (en glissement annuel) : mars : réel 6,3 % : (précédent 3,5 %) 08h30 Hongrie : Ventes au détail corrigées des variations saisonnières (en glissement annuel) : mars : (précédent 3,8 %) 08h45 France : Balance commerciale corrigée des variations saisonnières (EUR) : mars : (prévision -5,6 milliards) : (précédent -5,78 milliards) 09h Suisse : Taux de chômage non corrigé des variations saisonnières : avril : (précédent 3,1 %) 09h Suisse : Taux de chômage s.a. : avril : (prévision 3 %) : (précédent 3 %) 09h République tchèque : Balance commerciale (CZK) : mars : (prévision 19,8 milliards) : (précédent 19,3 milliards) 09h République tchèque : Production industrielle (en glissement annuel) : mars : (prévision 1,9 %) : (précédent 1,3 %) 09h Slovaquie : Balance commerciale (EUR) : mars : (précédent 321,6 millions) 09h Slovaquie : Ventes au détail (en glissement annuel) : mars : (précédent -2,5 %) 09h Zone euro : Discours de Luis de Guindos, membre du directoire de la BCE 09h30 Suède : Décision sur les taux d'intérêt : mai : (prévision 1,75 %) : (précédent 1,75 %) 10h Norvège : Décision sur les taux d'intérêt : mai : (prévision 4,00 %) : (précédent 4,00 %) 11h Zone euro : Ventes au détail corrigées des variations saisonnières (m/m) : mars : (prévision -0,3 %) : (précédent -0,2 %) 11h Zone euro : Ventes au détail corrigées des variations saisonnières (a/a) : mars : (prévision 0,9 %) : (précédent 1,7 %) 13h30 États-Unis : Rapport Challenger sur les suppressions d'emplois : avril : (précédent 60,62 K) 14h30 États-Unis : Coûts unitaires de main-d'œuvre préliminaires (trimestre sur trimestre) : T1 : (prévision 2,6 %) : (précédent 4,4 %) 14h30 États-Unis : Productivité préliminaire (trimestrielle) : T1 : (prévision 1,1 %) : (précédent 1,8 %) 14h30 Chili : Balance commerciale (USD) : avril : (précédent 3 061 M) 14h30 République tchèque : Décision de la CNB sur les taux d'intérêt : mai : (prévision 3,50 %) : (précédent 3,50 %) 14h30 États-Unis : Demandes initiales d'allocations chômage : semaine : (prévision 205 000) : (précédent 189 000) 14h40 Zone euro : Discours de Philip R. Lane, membre du directoire de la BCE 15h Pologne : Discours d'Adam Glapiński, gouverneur de la NBP 16h États-Unis : Dépenses de construction (m/m) : février : (précédent -0,3 %) 16h États-Unis : Dépenses de construction (m/m) : mars : (prévision 0,2 %) 16h30 États-Unis : Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel : semaine : (précédent 79 milliards) 19h Zone euro : Discours d'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE 20h05 États-Unis : Discours de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland 21h00 États-Unis : Crédit à la consommation (USD) : mars : (prévision 12,5 milliards) : (précédent 9,48 milliards) 21h30 États-Unis : Discours de John Williams, président de la Fed de New York

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