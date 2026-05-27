Calendrier économique : l'indice de la Fed de Richmond et les résultats de plusieurs entreprises à suivre 🔎

Les marchés mondiaux restent influencés par deux forces opposées : les signaux de resserrement émis par les banques centrales et l’optimisme qui entoure le secteur technologique. Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé la séance à des niveaux records, soutenus par les fortes hausses enregistrées par les entreprises du secteur des semi-conducteurs, notamment Micron Technology. Dans le même temps, les banques centrales continuent d’avertir que la lutte contre l’inflation n’est pas terminée. Sur le marché des matières premières, l'évolution de la situation au Moyen-Orient reste déterminante. La perspective d'une amélioration des relations entre les États-Unis et l'Iran et d'une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz a réduit la prime géopolitique sur le marché pétrolier. Le WTI a reculé vers la fourchette de 91 à 92 USD le baril. Que s'est-il déjà passé ? Publications macroéconomiques La RBNZ a maintenu son taux directeur (OCR) à 2,25%, mais la décision était très restrictive. Le vote du comité s’est soldé par une égalité 3-3, la voix prépondérante de la gouverneure Anna Breman ayant permis de maintenir les taux inchangés. Le NZD s’est nettement raffermi après cette décision.

L’inflation IPC en Australie a ralenti à 4,2% en glissement annuel, contre 4,6% précédemment, un chiffre inférieur au consensus de 4,4%. Dans le même temps, l’inflation sous-jacente a atteint 3,4% en glissement annuel, indiquant des pressions persistantes sur les prix.

La Banque du Japon a réaffirmé sa disposition à resserrer davantage sa politique monétaire, tout en continuant à surveiller l’impact des tensions géopolitiques sur l’économie. Qu’attend-on aujourd’hui ? Principales publications macroéconomiques 08h45, France – confiance des consommateurs ; consensus : 85, précédent : 84.

13h00, États-Unis – données du marché hypothécaire de la MBA. Le marché se concentrera sur les taux hypothécaires à 30 ans et la variation hebdomadaire des demandes de prêts hypothécaires.

16h00, États-Unis – indice manufacturier de la Fed de Richmond ; consensus : 4, précédent : 3.

22h30, États-Unis – rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut. La dernière publication indiquait une baisse des stocks de 9,1 millions de barils. Événements clés pour les entreprises États-Unis, avant la séance : les résultats seront publiés par des entreprises telles que PDD Holdings, Dick's Sporting Goods, Abercrombie & Fitch et la Banque de Montréal.

États-Unis, après la séance : des rapports seront publiés par Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix et Agilent Technologies.

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